Activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) ar putea fi reluată săptămâna viitoare, după finalizarea transferului aplicației care gestionează baza de date în cloud-ul guvernamental. Ilie Bolojan a declarat că, potrivit informațiilor transmise de instituțiile implicate în remedierea problemelor, datele referitoare la proprietăți nu au fost afectate. La intervenție participă Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul Român de Informații și Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică.

Premierul interimar a afirmat că transferul aplicației este aproape finalizat, iar infrastructura va fi supusă unor verificări de securitate.

„Mâine se va realiza o evaluare a securităţii acestei aplicaţii de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, iar Centrul Naţional Cyber Inc. va face un audit cibernetic al noii infrastructuri pentru a stabili dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate Estimarea este că în cursul săptămânii viitoare se va relua activitatea Agenţiei şi va fi posibilă accesarea bazei de date. Asta înseamnă că marţi în această săptămână am avut o săptămână de când activitatea agenţiei este blocată. Până marţi săptămâna viitoare vor fi două săptămâni”, a subliniat premierul.

Potrivit estimării prezentate de Bolojan, blocajul ar putea ajunge la aproape două săptămâni înainte ca baza de date să poată fi accesată din nou.

Ilie Bolojan a spus că, în prima etapă, autoritățile au luat în calcul recuperarea întârzierilor prin prelungirea programului zilnic al Agenției sau prin desfășurarea activității și în zilele de sâmbătă.

Durata blocajului a determinat însă analizarea unei alte soluții pentru persoanele care au încheiat antecontracte și riscă să piardă anumite facilități.

”Având în vedere durata care s-a lungit, consider că discuţiile care vor avea loc în Parlament legate de acordarea unei prelungiri pentru ca contractele care au fost încheiate anul trecut, care trebuiau închise până la sfârşitul acestei luni, pot fi prelungite ca valabilitate, deci cei care au semnat aceste antecontracte să poată beneficia de TVA-ul redus, cu prelungirea cel puţin o durată care acoperă zilele de nefuncţionare. Şi asta vor stabili colegii care sunt în Parlament”, a anunţat premierul.

Parlamentul ar urma să decidă perioada exactă pentru care valabilitatea documentelor va putea fi prelungită.

Premierul interimar a afirmat că situația de la ANCPI trebuie tratată ca un avertisment pentru toate instituțiile care administrează baze de date și servicii publice digitale.

El a cerut respectarea standardelor de protecție, folosirea unor sisteme actualizate și evitarea fragmentării infrastructurii între mai multe instituții.

”Cred că este o lecţie pentru toţi cei care sunt implicaţi în gestionarea acestor date, în sensul de a respecta standardele de protecţie, de a evita fărâmiţarea între instituţii, aşa cum avem astăzi, de a avea oameni competenţi în aceste zone şi de a folosi cele mai bune protecţii şi actualiza în permanenţă aplicaţiile pe care le folosim. Astăzi a avut loc o şedinţă a Directoratului Naţional pentru Securitate Cibernetică cu peste 120 de autorităţi implicate în care li s-a pus în vedere cât se poate de clar că respectarea standardului este obligatorie şi monitorizarea respectării acestuia va fi făcută strict în perioada următoare, în aşa fel încât să limităm atacurile care pot veni şi care ne pot afecta funcţionarea instituţiilor publice sau bazele de date”, a mai afimat şeful Executivului.