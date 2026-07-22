În sesiunea extraordinară a Senatului de săptămâna viitoare ar urma să fie inclus, pe lângă proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR, și un proiect de lege privind situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe, potrivit unor surse.

Conform surselor, în ședința Biroului permanent, președintele Senatului, Mircea Abrudean, ar fi făcut apel la toate formațiunile politice să susțină o soluție comună în sprijinul persoanelor care au semnat contracte și și-au făcut planuri în baza legislației în vigoare.

Astfel, termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA ar putea fi prelungit până la 31 august. Măsura ar urma să le permită cumpărătorilor să beneficieze în continuare de facilitatea fiscală și să nu suporte consecințele întârzierilor generate de blocajul administrativ de la ANCPI, susțin aceleași surse.

În prezent, în Parlament există două proiecte de lege care vizează această situație. Potrivit surselor, se urmărește identificarea unei singure soluții legislative, astfel încât Parlamentul să poată adopta rapid măsura și să ofere un cadru predictibil pentru persoanele afectate.

Atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), care a blocat sistemul e-Terra și a paralizat tranzacțiile imobiliare la nivel național, este considerat de specialiști cel mai grav incident de securitate cibernetică produs vreodată într-o instituție publică din România.

Sistemul e-Terra este indisponibil din 14 iulie, iar lipsa accesului la baza de date împiedică emiterea extraselor de carte funciară, documente indispensabile pentru încheierea tranzacțiilor imobiliare. Blocajul a apărut într-un moment critic, cu puțin timp înainte de modificarea cotei de TVA pentru locuințele noi.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că aplicațiile informatice ale instituției sunt transferate în Cloudul Guvernamental, în urma atacului cibernetic care a blocat sistemele agenției. Operațiunea este coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), iar instituția estimează că aceasta va fi finalizată miercuri, 22 iulie.

Potrivit ANCPI, verificările efectuate până în prezent indică faptul că bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate de atacul informatic.

Reprezentanții instituției spun că aplicațiile sunt transferate în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de STS, pentru restabilirea funcționării serviciilor. Estimarea autorităților este că procesul se va încheia miercuri, 22 iulie, urmând ca serviciile să fie reluate după finalizarea acestei etape.