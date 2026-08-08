SUA crește presiunea asupra Rusiei. Ce prevede noul pachet de sancțiuni

Senatul Statelor Unite a aprobat vineri, 7 august, cu 86 de voturi pentru și 11 împotrivă, un amplu proiect de sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului, deschizând calea pentru examinarea sa în Camera Reprezentanților, potrivit agenței Reuters.

Inițiativa, susținută până la moartea sa de senatorul republican Lindsey Graham, urmărește să crească presiunea economică asupra Moscovei și să reducă veniturile obținute de Rusia din exporturile de petrol și gaze.

Proiectul, intitulat „Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026”, acordă președintelui Donald Trump noi instrumente comerciale împotriva unor state care continuă să cumpere cantități importante de energie rusească. Legislația include, de asemenea, măsuri împotriva oficialilor ruși și menține sancțiuni care vizează sectoarele energetic și militar iranian.

Proiectul a trecut cu o majoritate de 86-11, într-un vot care a reunit senatori democrați și republicani. Singurul republican care a votat împotrivă a fost Rand Paul, senator de Kentucky, care s-a opus în special noilor atribuții tarifare acordate președintelui.

Senatorii au respins și un amendament care urmărea eliminarea acestor atribuții. Susținătorii proiectului consideră că sancțiunile și tarifele pot determina statele care cumpără petrol și gaze rusești să își reducă dependența de energia provenită din Rusia.

Votul a avut și o puternică încărcătură simbolică. Lindsey Graham, unul dintre cei mai vocali susținători americani ai Ucrainei, a murit luna trecută. Sora sa, Darline Graham, care a fost numită să îi ocupe locul în Senat, a participat la momentul anunțării rezultatului final.

Graham susținuse proiectul timp de mai bine de un an și anunțase, cu puțin timp înainte de moartea sa, că ajunsese la un acord cu administrația Trump pentru relansarea legislației.

Una dintre cele mai importante prevederi îi permite președintelui american să impună tarife de până la 100% asupra unor importuri provenite din țări care cumpără cantități mari de petrol sau gaze din Rusia.

Măsura nu aplică automat aceste tarife. Ea îi acordă președintelui autoritatea de a le introduce, în funcție de deciziile administrației de la Washington.

Proiectul vizează în special cele mai mari cinci țări care importă petrol sau gaze rusești și primele cinci state despre care se consideră că ajută la eludarea sancțiunilor asupra sectorului energetic rusesc. Printre țările care ar putea fi afectate se numără China și India, iar lista poate include și alte state, în funcție de criteriile prevăzute de legislație.

Obiectivul este reducerea veniturilor obținute de Moscova din exporturile de energie, bani care contribuie la finanțarea efortului de război al Rusiei în Ucraina.

Legislația nu se limitează la Rusia. Pachetul prevede și menținerea unor instrumente de sancționare care restricționează finanțarea sectoarelor energetic și militar iranian.

Astfel, proiectul combină măsurile împotriva Moscovei cu extinderea presiunii economice asupra Teheranului. Potrivit susținătorilor legislației, această componentă urmărește să împiedice diminuarea regimului american de sancțiuni asupra Iranului.

Aprobarea în Senat nu înseamnă că proiectul a devenit lege. Textul trebuie să treacă și de Camera Reprezentanților, unde există deja rezerve cu privire la atribuțiile tarifare acordate președintelui.

Democrații Gregory Meeks și Don Beyer au avertizat că noile competențe ar putea avea efecte asupra importatorilor și consumatorilor americani. Criticii susțin că tarifele extinse riscă să crească prețurile și să genereze consecințe comerciale mai largi.

În același timp, susținătorii proiectului argumentează că măsurile sunt suficient de țintite pentru a pune presiune pe Rusia fără a produce efecte economice disproporționate în Statele Unite.

Camera Reprezentanților urmează să revină din vacanța parlamentară la sfârșitul lunii august, iar proiectul va trebui să treacă de acest al doilea obstacol înainte de a ajunge pe masa președintelui Donald Trump.

Ambasada Ucrainei la Washington a salutat adoptarea proiectului, considerând-o un pas important pentru creșterea presiunii asupra Rusiei.

Legislația este urmărită îndeaproape la Kiev deoarece una dintre principalele sale componente vizează veniturile obținute de Rusia din exporturile de energie. Limitarea accesului Moscovei la aceste venituri reprezintă un obiectiv central al sancțiunilor occidentale impuse după invazia Ucrainei.