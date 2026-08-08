Weekendul 8-9 august va fi bogat în evenimente în București, de la concertele Summer Well și zonele pietonale din cadrul „Străzi Deschise”, până la proiecții de film în aer liber, expoziții, târguri și activități pentru copii. Cei care rămân în Capitală pot alege între muzică, plimbări, artă, cinema și evenimente comunitare.

Festivalul Summer Well are loc pe Domeniul Știrbey din Buftea și aduce împreună artiști din zona indie, rock alternativ și muzică electronică.

Spațiul este amenajat cu mai multe scene, zone de relaxare, instalații de artă și puncte de servire a mâncării.

Pe lângă concertele susținute de artiști internaționali și români, festivalul include și o zonă gastronomică, unde sunt prezente food truck-uri cu burgeri, tacos, preparate vegane și deserturi.

Programul se prelungește și după concertele principale, cu petreceri organizate pe timpul nopții.

Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” continuă și în acest weekend. Calea Victoriei va fi din nou destinată pietonilor, bicicletelor și trotinetelor, iar traficul rutier va fi restricționat în zonele incluse în program.

Pe traseu sunt organizate spectacole de stradă, momente muzicale, teatru, dans și numere de magie. Pentru copii sunt pregătite ateliere creative, jocuri și activități educative în aer liber.

În mai multe parcuri din București sunt organizate și în acest weekend proiecții de film în aer liber.

Conceptul „Cinema sub Stele” presupune amplasarea unor ecrane mari și sisteme de sunet în spațiile verzi, iar accesul este gratuit.

Spectatorii își pot aduce pături sau perne și pot urmări filme direct de pe pajiște.

Programul include producții pentru familii, comedii, drame, filme de acțiune și producții independente.

Cei care preferă activitățile culturale pot vizita expozițiile temporare organizate în Capitală.

Art Safari și mai multe galerii independente din zona centrală găzduiesc colecții de artă românească, dar și instalații contemporane.

Pot fi vizitate și muzeele din zona centrală, printre care Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu și Muzeul Național de Istorie.

Unele dintre acestea organizează tururi ghidate și ateliere tematice.

Bucureștiul oferă și numeroase variante pentru cei care vor un weekend mai liniștit. În zone precum Dorobanți și Romană pot fi găsite terase și grădini urbane amenajate în curțile unor clădiri vechi.

Oferta localurilor include cafea, limonadă, brunch și preparate inspirate din bucătării internaționale.

Unele spații organizează în weekend și târguri de design local sau programe muzicale cu DJ.

În weekendul 8-9 august, Piața Matache din Sectorul 1 găzduiește evenimentul comunitar „Parfum de livadă”, organizat de primăria locală.

Programul include partide organizate de Federația Română de Șah, ateliere de olărit, pictură pe ceramică și pe linguri de lemn, jocuri de mari dimensiuni și pictură pe față. Seara sunt programate momente artistice și filme în aer liber.

Sâmbătă va fi proiectat filmul „Iubesc să te urăsc”, în cadrul CineMatache, iar duminică va avea loc un moment muzical susținut de Alessandro Mucea. În piață vor fi prezenți și producători locali, de la care vizitatorii vor putea cumpăra fructe de sezon, inclusiv piersici și caise.

Pe 8 august, de Ziua Internațională a Pisicilor, în Parcul Carol va fi organizat și un târg de adopții.

Vizitatorii vor putea întâlni câini proveniți din adăposturile ASPA și pisici aflate în grija asociației One Rescue.

Echipele ASPA și voluntarii PROEDUS vor fi prezenți pentru a oferi informații celor interesați de adopție.

Persoanele care vor adopta un animal vor primi și cadouri oferite de sponsorii campaniei.