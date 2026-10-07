Prințul George, al doilea în ordinea succesiunii la tronul britanic, ar fi primit de la foștii săi colegi porecla „PG”, inspirată direct de inițialele numelui său. Potrivit relatărilor presei britanice, apelativul a devenit atât de familiar în familie încât și Prințul William și Prințesa Catherine l-ar fi folosit pentru fiul lor.

George, în vârstă de 13 ani, a început în septembrie 2026 studiile la Eton College, aceeași școală pe care a urmat-o și tatăl său. Nu este clar dacă noii săi colegi folosesc în continuare porecla „PG”, însă aceasta ar fi fost deja cunoscută în perioada în care prințul era elev la fosta sa școală.

Porecla este, în esență, o abreviere simplă a numelui „Prince George”. Foștii colegi ai tânărului prinț ar fi început să îi spună „PG”, într-un mod informal, în ciuda statutului său în cadrul familiei regale britanice.

Informația despre acest apelativ circulă în presa britanică de mai mulți ani. Marie Claire relata anterior că numele „PG” ar fi evoluat chiar în „PG Tips”, o referire la cunoscutul brand britanic de ceai. Potrivit aceleiași relatări, George ar fi fost suficient de familiarizat cu porecla încât aceasta să fie folosită și în mediul familial.

The Sun este citat, de asemenea, în relatări recente care susțin că William și Catherine îl numesc pe fiul lor „PG” sau „PG Tips”. Nu există însă o confirmare oficială din partea Palatului Kensington cu privire la utilizarea acestui apelativ în familie.

În 2026, George a trecut la Eton College, una dintre cele mai cunoscute școli private din Marea Britanie. Alegerea instituției are și o semnificație familială: Prințul William a fost elev acolo înainte de a urma cursurile Universității St Andrews.

George a început noul an școlar la Eton în septembrie, iar în octombrie a avut deja parte de prima sa perioadă de „short leave”, o pauză de weekend specifică sistemului de internat. Potrivit relatărilor recente, aceasta a avut loc între 2 și 4 octombrie.

Mutarea la Eton marchează o schimbare importantă în educația viitorului rege. Spre deosebire de perioada petrecută la școala primară, noul cadru presupune o mai mare autonomie și o viață școlară specifică unui colegiu cu internat.

George nu este singurul copil al Prințului William și al Prințesei Catherine care are un apelativ informal. Sora sa mai mică, Prințesa Charlotte, este cunoscută în familie și sub numele „Lottie”, o formă prescurtată a prenumelui Charlotte.

William ar fi folosit, de asemenea, apelativul „Mignonette” pentru Charlotte, termen francez folosit ca formă de alint. Relatările despre porecla lui Charlotte datează din perioada în care familia participa la evenimente publice precum Chelsea Flower Show.

În cazul lui George, însă, „PG” are o particularitate: porecla a pornit din mediul școlar și a fost asociată ulterior cu „PG Tips”, făcând legătura între inițialele viitorului monarh și un brand britanic bine cunoscut.

Deocamdată, nu există informații publice confirmate privind modul în care George este apelat de noii săi colegi de la Eton. Presa britanică notează că porecla „PG” provine din perioada sa școlară anterioară, astfel că nu se poate spune cu certitudine dacă aceasta a fost preluată și la noua instituție.

Cert este că apelativul a devenit o parte cunoscută a relatărilor despre viața informală a Prințului George. În spatele titlurilor și obligațiilor asociate unui viitor rege se află un adolescent care, în mediul școlar, a fost cunoscut simplu după inițialele numelui său.