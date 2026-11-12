Guvernul a adoptat, în cadrul ședinței de joi, 12 noiembrie, o Ordonanță de Urgență prin care sunt deblocate concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice de lector universitar și șef de lucrări universitar, măsură aplicabilă pentru anul universitar 2026 – 2027. De asemenea, actul normativ păstrează cadrul necesar pentru organizarea și desfășurarea examenelor de promovare în cariera didactică din învățământul superior.

Inițiativa aparține Ministerului Educației și Cercetării și vizează actualizarea legislației fiscal-bugetare în vigoare, extinzând astfel categoriile de posturi didactice ce pot fi scoase la concurs față de perioada anterioară.

„La propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în şedinţa de Guvern de astăzi, 12 noiembrie, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel încât se creează cadrul legal pentru organizarea, în anul universitar 2026 - 2027, a concursurilor şi pentru funcţiile didactice de lector universitar/şef de lucrări universitar. Reamintim că în anul universitar precedent au fost deblocate exclusiv concursurile pentru funcţia didactică de asistent universitar”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Conform informațiilor oficiale furnizate de minister, pe lângă organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi, instituțiile de învățământ superior vor putea continua fără întrerupere procedurile aferente examenelor de promovare în cariera didactică.

Reprezentanții instituției subliniază că această decizie este esențială pentru buna funcționare a facultăților și pentru menținerea unui nivel ridicat de performanță academică, în acord cu cerințele europene.

„Propunerea legislativă este fundamentată pe nevoia de a crea cadrul legal pentru selectarea profesioniştilor care să sprijine activitatea didactică din învăţământul superior.

Demersul vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ superior astfel încât acestea să poată respecta standardele minimale şi indicatorii de calitate privind resursa umană necesară asigurării unui nivel de pregătire adecvat pentru studenţi, astfel încât să poată fi îndeplinite misiunile asumate în spaţiul european al educaţiei şi cercetării”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.