Studenții încep anul universitar 2025-2026. Calendarul primelor cursuri și vacanțe

Anul universitar 2025-2026 începe în această toamnă pentru majoritatea studenților din România, cu primele cursuri programate între 29 septembrie și 1 octombrie 2025. Universitățile mari din țară și-au stabilit structura academică, inclusiv datele de început ale semestrelor, perioadele vacanțelor.

La Universitatea din București, cursurile pentru anul academic 2025-2026 încep pe 1 octombrie. Primul semestru va dura până pe 23 decembrie 2025, cu o zi liberă pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Vacanța de iarnă este programată între 24 decembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, conform structurii aprobate de Senatul Universitar.

La UMF „Carol Davila” cursurile primului semestru încep pe 29 septembrie 2025, urmând să se desfășoare până pe 19 decembrie. Vacanța de iarnă este programată între 22 decembrie și 4 ianuarie 2026, pentru toate programele universitare de licență și master, inclusiv Medicina (anii I-III), Stomatologie, Farmacie și FMAM.

La Academia de Studii Economice din București, anul universitar începe pe 29 septembrie 2025. În perioada 22-26 septembrie, instituția organizează săptămâna „Bun venit la ASE!”, un program de orientare pentru noii studenți, cu tururi ale campusului și activități interactive pentru familiarizarea cu mediul academic.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV): cursuri încep pe 1 octombrie, cu vacanța de iarnă între 22 decembrie 2025 și 11 ianuarie 2026.

Universitatea Politehnica București (UNSTPB): primul semestru se desfășoară între 29 septembrie și 19 decembrie 2025, vacanța de iarnă fiind programată între 20 decembrie și 11 ianuarie 2026.

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT): cursuri încep pe 29 septembrie, primul semestru până pe 19 decembrie, vacanță 22 decembrie - 11 ianuarie.

Universitatea din Craiova (UCV): start pe 1 octombrie, semestrul I până pe 19 decembrie, vacanța de iarnă 20 decembrie - 4 ianuarie.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB): cursuri 29 septembrie - 21 decembrie, vacanță 22 decembrie - 4 ianuarie.

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT): cursuri 29 septembrie - 19 decembrie, vacanță 20 decembrie - 7 ianuarie.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC): cursurile încep pe 29 septembrie, semestrul I până pe 21 decembrie, vacanța 22 decembrie - 4 ianuarie.

Universitatea din Oradea (UO): start 1 octombrie, semestrul I până pe 23 decembrie, vacanță 24 decembrie - 4 ianuarie.

Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC): cursurile încep 29 septembrie, semestrul I până pe 21 decembrie, vacanță 22 decembrie - 11 ianuarie.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS): cursuri 1 octombrie, vacanța de iarnă 23 decembrie - 5 ianuarie 2026.