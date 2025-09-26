Reducerile la CFR Călători pentru studenți sunt supuse unor condiții esențiale

CFR Călători anunță că, în anul universitar 2025-2026, studenții români și străini, cu vârsta de până la 30 de ani, vor beneficia de reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a 2-a, la toate categoriile de trenuri: regio, interregio și intercity.

Facilitatea se aplică exclusiv pe rutele dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ superior la care studenții sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență.

De reducere beneficiază și studenții orfani de unul sau ambii părinți, precum și cei proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.

Pentru a cumpăra bilete sau abonamente cu reducere, studenții trebuie să prezinte:

legitimația de student pentru reducere la transport, vizată pentru anul universitar în curs, pe care trebuie să fie trecută localitatea instituției de învățământ;

actul de identitate, din care să reiasă domiciliul.

Cei care dețin carte electronică de identitate pot face dovada domiciliului și printr-un document emis digital sau fizic de către structurile de evidență a populației.

Până la 30 noiembrie 2025 inclusiv, studenții pot folosi legitimația vizată pentru anul universitar 2024-2025, iar cei din anul I pot călători cu reducere pe baza unei adeverințe emise de universitate.

Începând cu 1 decembrie 2025, reducerea se acordă numai pe baza legitimației de student vizată pentru anul universitar 2025-2026.

Reducerea de 90% este valabilă doar pentru clasa a 2-a. Pentru clasa 1 sau vagon de dormit/cușetă se plătește integral diferența de tarif.

Biletele și abonamentele cu reducere cumpărate online pot fi prezentate fie în format digital (PDF cu cod QR), fie tipărite. Abonamentele emise prin aplicația mobilă a CFR Călători se prezintă doar în format electronic pe dispozitivul asociat.

Începând cu 1 octombrie 2025, studenții cetățeni români care sunt înmatriculați la instituții de învățământ superior din străinătate, la forma cu frecvență, beneficiază de reducere de 50% la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe orice distanță, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Și în acest caz, pentru călătoriile la clasa 1 sau la vagoanele de dormit și cușetă, diferențele tarifare trebuie achitate integral.