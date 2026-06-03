Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a revenit, miercuri, în țară, și a fost primită cu aplauze la Aeroportul Otopeni de cei care se aflau în zonă. Jucătoarea de tenis a atins sferturile de finală la Roland Garros, fiind eliminată de Mirra Andreeva, 19 ani, locul 8 WTA, scor scor 0-6, 3-6.

Sorana a vorbit despre decizia pe care a luat-o în privința retragerii din tenis. „În sferturi am avut o zi nefastă, iar Mirra a jucat excelent. Un sezon de zgură foarte frumos, sunt împlinită. În momentul de față suntem abia în mai, vom vedea cum va decurge anul. Decizia asupra retragerii e neschimbată momentan. Nu vreau să mă gândesc la asta, vreau să mă bucur de fiecare turneu, să merg pas cu pas și vom vedea ce îmi va oferi acest an.

Decizia de a mă retrage a fost personală. Momentan nu vreau să spun motivele. Tot ce pot să spun este că îmi doream o familie și cred că e ceva normal pentru cineva la vârsta mea”, a afirmat sportiva, conform gsp.ro.

Un subiect atins de Soarana a fost cel al tinerilor care vin din urmă. Jucătoarea de tenis a spus că vede un mare gol și nu numai în sportul pe care îl practică. „Mesajul meu pentru cei din generația tânără este să muncească, să fie serioși, disciplinați. Să se concentreze pe carieră pentru că merită. Toate aceste lucruri sunt extrem de frumoase. Nu îmi place să vorbesc de bani sau investiții. Momentan mă concentrez pe tenis, pe partea financiară vom vedea după.

Mă îngrijorează că nu vine nimeni din urmă, nu numai la tenis, ci din sport în general”, a afirmat sportiva.

„E criză în toată sporturile, nu mai e sport de masă. E complicat să faci sport de performanță pentru părinți și din punct de vedere logistic. Nu pot trece ușor peste asta. Sper cu aceste performanțe să ambiționez copii și să își dorească să facă sport. Emoțiile din sport sunt speciale și nu ți le poate oferi nimic din viața cotidiană”, a mai precizat Cîrstea.