Veste uriașă pentru tenisul românesc! Jaqueline Cristian a trecut cu bine de intervenția la genunchi: Cine este medicul care a operat-o

Jucătoarea de top Jaqueline Cristian a trecut printr-o intervenție chirurgicală la genunchi. Operația a fost realizată cu succes de Dr. Ion Bogdan Codorean, reputat medic primar ortoped și specialistul numărul unu la care apelează marii sportivi ai României în momentele critice.

Iată starea actuală a sportivei și ce urmează în procesul delicat de recuperare pentru revenirea în circuitul profesionist.

După zile pline de emoții, Jaqueline Cristian se declară extrem de optimistă în privința viitorului ei pe terenul de joc. Jucătoarea a ținut să mulțumească public întregii echipe care s-a ocupat de ea.

„Sunt recunoscătoare echipei medicale și domnului doctor Ion Bogdan Codorean pentru profesionalism și pentru grija pe care mi-au oferit-o acum și de fiecare dată când a fost nevoie. De acum înainte, toată energia mea este îndreptată către recuperare și către momentul în care voi putea reveni în competiții. Ne revedem pe teren foarte curând”, a transmis cu entuziasm Jaqueline Cristian.

Intervenția chirurgicală s-a desfășurat impecabil, respectând planul inițial. Cu toate acestea, Dr. Ion Bogdan Codorean avertizează că graba poate strica totul, iar cheia succesului stă în respectarea riguroasă a etapelor medicale.

„În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare. Jaqueline este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren”, a declarat dr. Codorean, urându-i o revenire completă în competiții.

Numele doctorului Codorean este sinonim cu performanța și salvarea carierelor sportive din România. Pe lângă reputația sa de chirurg de elită în traumatologia sportivă, acesta ocupă funcții-cheie la nivel național și internațional:

Președinte al Comisiei Medicale a Federației Române de Fotbal (FRF);

Membru al Comisiei Medicale a Comitetului Olimpic Român;

Membru al Academiei Americane de Ortopedie și al Societății Europene de Artroscopie și Traumatologie Sportivă (ESSKA).

Excelența în medicină se transmite în familie. În anul 2025, Dr. Ion Bogdan Codorean, alături de tatăl său, Profesorul Dr. Ioan Codorean, au fost lăudați la cel mai înalt nivel. Cei doi au primit din partea Academiei Române prestigioasa distincție Premiul „Constantin I. Parhon”.

Premiul a onorat volumul științific de succes „Corelații clinice RMN ale durerii anterioare a genunchiului”, o lucrare de referință publicată la renumita Editură Springer, care ajută astăzi medici din întreaga lume să diagnosticheze corect problemele articulare.