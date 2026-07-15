Social

Veste uriașă pentru tenisul românesc! Jaqueline Cristian a trecut cu bine de intervenția la genunchi: Cine este medicul care a operat-o

Comentează știrea
Veste uriașă pentru tenisul românesc! Jaqueline Cristian a trecut cu bine de intervenția la genunchi: Cine este medicul care a operat-oJaqueline Cristian. Sursa foto: Instagram/jaqueline_cristian
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Jucătoarea de top Jaqueline Cristian a trecut printr-o intervenție chirurgicală la genunchi. Operația a fost realizată cu succes de Dr. Ion Bogdan Codorean, reputat medic primar ortoped și specialistul numărul unu la care apelează marii sportivi ai României în momentele critice.

Dr. Ion Bogdan Codorean

Iată starea actuală a sportivei și ce urmează în procesul delicat de recuperare pentru revenirea în circuitul profesionist.

„Recuperarea începe acum!” Primele declarații ale tenismenei după externare

După zile pline de emoții, Jaqueline Cristian se declară extrem de optimistă în privința viitorului ei pe terenul de joc. Jucătoarea a ținut să mulțumească public întregii echipe care s-a ocupat de ea.

Jaqueline Cristian după intervenție chirurgicală la genunchi

„Sunt recunoscătoare echipei medicale și domnului doctor Ion Bogdan Codorean pentru profesionalism și pentru grija pe care mi-au oferit-o acum și de fiecare dată când a fost nevoie. De acum înainte, toată energia mea este îndreptată către recuperare și către momentul în care voi putea reveni în competiții. Ne revedem pe teren foarte curând”, a transmis cu entuziasm Jaqueline Cristian.

Jaqueline Cristian la București

Jaqueline Cristian la București / Sursa foto: Facebook

Verdictul medicului Ion Bogdan Codorean: Ce urmează pentru genunchiul sportivei?

Intervenția chirurgicală s-a desfășurat impecabil, respectând planul inițial. Cu toate acestea, Dr. Ion Bogdan Codorean avertizează că graba poate strica totul, iar cheia succesului stă în respectarea riguroasă a etapelor medicale.

„În acest moment, cel mai important este să îi oferim genunchiului timpul necesar pentru vindecare și să urmăm cu rigurozitate protocolul de recuperare. Jaqueline este o sportivă extrem de disciplinată și sunt încrezător că va aborda această etapă cu aceeași determinare pe care o arată de fiecare dată pe teren”, a declarat dr. Codorean, urându-i o revenire completă în competiții.

Cine este Dr. Ion Bogdan Codorean, „îngerul păzitor” al sportivilor români

Numele doctorului Codorean este sinonim cu performanța și salvarea carierelor sportive din România. Pe lângă reputația sa de chirurg de elită în traumatologia sportivă, acesta ocupă funcții-cheie la nivel național și internațional:

  • Președinte al Comisiei Medicale a Federației Române de Fotbal (FRF);

  • Membru al Comisiei Medicale a Comitetului Olimpic Român;

  • Membru al Academiei Americane de Ortopedie și al Societății Europene de Artroscopie și Traumatologie Sportivă (ESSKA).

O dinastie medicală recunoscută de Academia Română

Excelența în medicină se transmite în familie. În anul 2025, Dr. Ion Bogdan Codorean, alături de tatăl său, Profesorul Dr. Ioan Codorean, au fost lăudați la cel mai înalt nivel. Cei doi au primit din partea Academiei Române prestigioasa distincție Premiul „Constantin I. Parhon”.

Premiul a onorat volumul științific de succes „Corelații clinice RMN ale durerii anterioare a genunchiului”, o lucrare de referință publicată la renumita Editură Springer, care ajută astăzi medici din întreaga lume să diagnosticheze corect problemele articulare.

Stiri calde

00:04 - Argentina răstoarnă scorul cu Anglia, 2-1, și se califică în finala Cupei Mondiale 2026, unde o așteaptă Spania

23:57 - De ce se strică verdețurile atât de repede. În doar 30 de secunde le poți prelungi prospețimea

23:40 - Harry și Meghan au încercat să țină totul ascuns. Un singur detaliu a stârnit un nou scandal

23:25 - O planetă care a rămas ascunsă ani la rând a fost descoperită la doar 63 de ani-lumină de Pământ

23:13 - Mirabela Grădinaru își extinde activitatea publică. Nicușor Dan spune că va participa la proiecte în România și în st...

23:01 - Structura anului școlar 2026-2027 a fost publicată în Monitorul Oficial. Când încep cursurile și când se termină școala

HAI România!

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Jos labele nemţeşti de pe „Hidroelectrica”

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Proiecte speciale