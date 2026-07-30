Pierderea cardului național de sănătate nu înseamnă că îți pierzi dreptul la servicii medicale. Chiar dacă documentul este necesar pentru validarea consultațiilor și a serviciilor decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), persoanele care îl pierd pot solicita un duplicat și pot beneficia în continuare de asistență medicală până la emiterea noului card.

Persoanele care și-au pierdut cardul de sănătate trebuie să anunțe Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) la care sunt înscrise. Informarea poate fi făcută telefonic, prin e-mail sau direct la sediul instituției.

Ulterior, trebuie depusă o cerere pentru eliberarea unui card duplicat. Potrivit CNAS, solicitarea se face pe baza unei cereri completate și semnate de titular sau, după caz, de reprezentantul ori împuternicitul legal.

La dosar trebuie atașate copia actului de identitate și dovada plății contravalorii cardului. În situația în care duplicatul este solicitat ca urmare a schimbării numelui, sunt necesare și documentele care dovedesc modificarea datelor personale.

„Eliberarea cardului duplicat, în caz de schimbare a datelor personale (nume), se face în baza cererii, copiei după actul de identitate, actelor doveditoare privind modificarea numelui și a dovezii plății contravalorii cardului. Cererea va fi completată și semnată de titular sau, după caz, reprezentantul / împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate a titularului (după caz, și a împuternicitului)”, se arată pe pagina CNAS.

Eliberarea unui card duplicat nu este gratuită. Taxa este de 20,36 lei, iar plata poate fi efectuată la Casa de Asigurări de Sănătate sau prin transfer bancar, în contul indicat de instituție.

După depunerea documentelor și confirmarea plății, începe procedura de emitere a noului card. În mod obișnuit, acesta este emis în aproximativ 30-60 de zile și este trimis prin poștă la adresa de domiciliu.

Până la primirea duplicatului, persoanele care au depus cererea primesc o adeverință de înlocuire a cardului de sănătate, valabilă până la emiterea noului document.

Cu această adeverință, asigurații pot merge în continuare la medicul de familie, la medicii specialiști aflați în contract cu CNAS, la laboratoare de analize și în alte unități medicale care decontează servicii prin Casa de Asigurări.

Astfel, pierderea cardului nu împiedică accesul la consultații sau tratamente, atât timp cât procedura pentru emiterea duplicatului a fost începută.

În mod obișnuit, cardul național de sănătate este folosit pentru validarea serviciilor medicale decontate de CNAS. La fiecare consultație, investigație sau eliberare de rețete compensate, documentul este introdus într-un cititor, iar pacientul introduce codul PIN stabilit la activarea cardului.

Sistemul verifică automat dacă persoana are calitatea de asigurat și validează serviciul medical.

Există situații în care cardul nu este necesar

Cardul de sănătate nu este obligatoriu în cazul urgențelor medicale. Aceste servicii sunt incluse în pachetul minim și sunt acordate atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate.

De asemenea, dacă documentul a expirat, nu este necesară emiterea unui alt card. Acesta are o valabilitate de 14 ani, iar după expirare este suficient să fie prezentat medicului de familie. Prin intermediul sistemului informatic, perioada de valabilitate este prelungită automat, fără alte demersuri din partea pacientului.