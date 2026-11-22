O defecțiune informatică poate bloca temporar serviciile bancare, împiedicând clienții să facă plăți, să retragă numerar sau să efectueze operațiuni obișnuite, scrie WSJ.

O astfel de situație a fost semnalată în această săptămână în SUA, la JPMorgan Chase, după ce o eroare de software a afectat serviciile bancare ale instituției. Deși problemele au fost remediate rapid, incidentul le-a reamintit oamenilor că și băncile, asemenea rețelelor electrice, pot suferi întreruperi.

Clienții au semnalat pe rețelele sociale dificultăți la efectuarea plăților și retragerilor de numerar, precum și probleme cu alte operațiuni uzuale. Incidentul a provocat îngrijorare suplimentară deoarece s-a produs în aceeași perioadă cu alte întreruperi, aparent fără legătură, în diferite domenii. Deși blocajele prelungite ale serviciilor bancare sunt rare, unele au durat mai mult de o zi.

Specialiștii în finanțe personale recomandă câteva măsuri simple care pot reduce impactul unei astfel de situații.

Consilierii financiari recomandă ca oamenii să nu-și țină atât contul curent, cât și economiile pentru situații de urgență la aceeași bancă. Dacă una dintre instituții se confruntă cu probleme tehnice, clientul poate folosi conturile deschise la cealaltă.

Marcus Holzberg, consilier financiar în zona golfului San Francisco, spune că este important să existe o alternativă la care oamenii să poată apela atunci când banca principală nu funcționează.

El recunoaște avantajele băncilor mici și ale cooperativelor de credit, dar recomandă păstrarea unei părți din bani și la o instituție bancară mare, care dispune de resurse mai importante pentru remedierea rapidă a problemelor tehnice.

Aceeași diversificare este recomandată și în cazul cardurilor de credit. Specialiștii sugerează să existe carduri emise de instituții diferite și care funcționează prin rețele de plată distincte, de exemplu un card Visa emis de Chase și unul Mastercard emis de Citi.

Francisco Ayala, consilier financiar în Phoenix, spune că nu este nevoie ca oamenii să aibă cinci conturi curente sau cinci carduri diferite. Este însă util să existe cel puțin o alternativă, chiar dacă aceasta nu este folosită în mod obișnuit.

O altă recomandare este programarea plăților automate cu câteva zile înainte de data scadentă, nu chiar în ziua în care trebuie achitate facturile.

Un interval de aproximativ cinci zile poate oferi suficient timp pentru rezolvarea eventualelor probleme tehnice. Măsura este deosebit de importantă în cazul plăților mari, precum ratele la creditele ipotecare sau taxele de școlarizare.

Ayala spune că, înainte de incidentul recent, le recomanda clienților să păstreze foarte puțini bani în numerar acasă. Acum consideră prudent să existe o rezervă suficientă pentru acoperirea cheltuielilor esențiale timp de aproximativ o săptămână.

Nu există un consens privind suma ideală. Unii consilieri financiari consideră că este suficient numerarul necesar pentru câteva zile. Ayala spune că nu s-ar simți confortabil să păstreze acasă bani pentru mai mult de două săptămâni de cheltuieli, deoarece aceștia ar putea fi pierduți sau furați.

Specialiștii recomandă și păstrarea bancnotelor în cupiuri mai mici, precum cele de 20 de dolari, deoarece unele magazine nu acceptă bancnote de 100 de dolari.

Joshua Escalante Troesh, consilier financiar în Rancho Cucamonga, California, recomandă depozitarea numerarului într-un seif rezistent la foc, alături de certificatele de naștere și alte documente importante.

Dacă primești un mesaj de eroare și te temi că o plată nu va ajunge la timp, specialiștii recomandă să nu încerci să o trimiți din nou imediat. Repetarea operațiunii ar putea duce la efectuarea unor tranzacții duble și la dificultăți administrative pentru recuperarea banilor.

De asemenea, întreruperile serviciilor bancare pot fi exploatate de escroci. Aceștia pot profita de îngrijorarea clienților și îi pot contacta pretinzând că reprezintă banca. În cazul unui apel telefonic, mesaj sau e-mail care pare să provină de la instituția financiară, este recomandat ca oamenii să contacteze banca folosind numărul oficial sau să acceseze direct site-ul ori aplicația acesteia.

După ce serviciile bancare au fost restabilite, clienții ar trebui să se autentifice în conturi și să verifice dacă există tranzacții duplicate sau operațiuni care lipsesc.

Dacă o plată întârzie din cauza problemelor tehnice și clientul este taxat pentru depășirea termenului, specialiștii recomandă să contacteze beneficiarul plății și să solicite anularea penalizării.

„Cereți anularea comisionului pentru întârziere și, de obicei, veți obține acest lucru”, a declarat Francisco Ayala.