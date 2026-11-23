Sute de școli din Germania au primit luni dimineață, 23 noiembrie, amenințări cu bombă transmise prin e-mail. Numai în Saxonia-Anhalt, aproximativ 260 de unități de învățământ au fost vizate, potrivit poliției. În unele școli din Schleswig-Holstein, cursurile au fost suspendate sau clădirile au fost evacuate temporar. Autoritățile din Turingia au apreciat că mesajele nu indică un pericol credibil și au recomandat continuarea activităților școlare. Amenințări similare au fost investigate și în Danemarca.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, autoritățile au fost alertate încă de la primele ore ale dimineții, însă reacțiile instituțiilor de învățământ au fost diferite, în funcție de evaluările făcute la nivel local.

Una dintre cele mai afectate regiuni a fost landul Saxonia-Anhalt, unde aproximativ 260 de școli au primit luni dimineață mesaje electronice care conțineau amenințări cu bombă. Inspectoratul de Poliție din Halle a confirmat amploarea incidentului și a anunțat că mesajele au fost trimise de un expeditor necunoscut.

În urma evaluării informațiilor disponibile, polițiștii au apreciat că amenințările nu sunt credibile.

Autoritățile au deschis o anchetă privind tulburarea ordinii publice prin amenințarea cu comiterea unei infracțiuni, urmând să stabilească cine se află în spatele mesajelor. Până la momentul comunicării acestor informații, persoanele responsabile nu fuseseră identificate.

Amenințări similare au fost primite și în Turingia, inclusiv în unități de învățământ din Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt și Greiz.

Direcția Poliției de Stat din Erfurt a confirmat primirea mai multor sesizări referitoare la e-mailuri amenințătoare. După evaluarea situației, poliția a apreciat că mesajele nu reprezintă o amenințare credibilă și le-a recomandat școlilor să își continue activitatea obișnuită, fără evacuarea preventivă a elevilor.

Autoritățile au continuat totuși verificările privind proveniența mesajelor și circumstanțele transmiterii acestora.

Mai multe școli din Saxonia Inferioară au primit, la rândul lor, mesaje cu amenințări cu bombă.

Ministerul de Interne și Ministerul Educației din Hanovra au confirmat informațiile pentru agenția germană de presă DPA, fără să comunice inițial numărul unităților afectate sau conținutul exact al mesajelor.

Reprezentanții Ministerului Educației au recomandat conducerilor școlilor să sesizeze poliția și să depună plângeri în cazul primirii unor asemenea amenințări.

În landul Schleswig-Holstein, autoritățile au confirmat incidente similare. Ca măsură preventivă, unele școli au suspendat cursurile, în timp ce în alte unități elevii și profesorii au părăsit temporar clădirile.

Potrivit Reuters, aproximativ 450 de școli din Germania au fost afectate de amenințările transmise luni.

Poliția din Freiburg a anunțat că, pe baza informațiilor disponibile, nu au fost identificate indicii care să confirme existența unui pericol concret pentru unitățile de învățământ vizate.

Autoritățile din Berlin și Turingia au transmis evaluări similare, recomandând continuarea activităților școlare acolo unde nu existau motive pentru evacuare.

Verificările au continuat pentru stabilirea provenienței mesajelor și identificarea expeditorilor.

Incidentele nu s-au limitat la Germania. Poliția daneză a confirmat luni că investighează amenințări cu bombă adresate mai multor unități de învățământ din țară. Autoritățile din Danemarca au comunicat că, la momentul respectiv, nu existau motive concrete de îngrijorare, dar verificările au continuat.

Amenințările au apărut pe fondul unei serii de incidente similare înregistrate recent în Europa, care au afectat școli și alte instituții.

În ultimele săptămâni au fost raportate amenințări și atacuri cibernetice care au perturbat activitatea unor supermarketuri, bănci de sânge, sisteme de trafic aerian și instituții media.

Poliția continuă investigațiile privind mesajele transmise luni școlilor din Germania și Danemarca.