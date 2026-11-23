Peste 23.000 de angajați din 19 companii din Germania de nord sunt chemați să participe luni la o grevă de 24 de ore, în cadrul protestelor pentru majorarea salariilor și protejarea locurilor de muncă, potrivit DW.

Acțiunea este organizată de sindicatul IG Metall și vizează sectoare precum industria auto, construcțiile navale și producția de echipamente pentru energia eoliană.

Printre companiile vizate de grevă se numără producătorul auto Mercedes-Benz, constructorul naval Meyer Werft și Siemens Gamesa, companie specializată în echipamente pentru energia eoliană.

Anunțul privind noua acțiune sindicală a fost făcut duminică, după ce aproximativ 12.300 de angajați au participat vineri la greve organizate în 17 unități industriale, potrivit datelor prezentate de IG Metall.

Sindicatul a decis astfel să intensifice presiunea asupra angajatorilor, în condițiile în care negocierile privind salariile nu au dus la un acord.

Daniel Friedrich, unul dintre principalii negociatori ai organizației regionale IG Metall Küste, a declarat că participarea angajaților la protestele de vineri arată că membrii sindicatului sunt pregătiți să își susțină revendicările.

„Ne intensificăm acum semnificativ eforturile. Vineri, membrii noștri au demonstrat că sunt pregătiți să lupte pentru revendicările lor și pentru locuri de muncă sigure. Luni, peste 23.000 de angajați vor crește și mai mult presiunea asupra angajatorilor”, a afirmat acesta.

IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, solicită o creștere a salariilor cu 5%. Organizația cere, de asemenea, garanții privind investițiile, producția și menținerea locurilor de muncă în cazul companiilor care doresc să se abată de la prevederile contractului colectiv aplicabil industriei.

Sindicaliștii urmăresc astfel să obțină angajamente clare privind viitorul unităților industriale și protejarea angajaților, pe lângă majorarea veniturilor.

Oferta angajatorilor este însă considerabil mai redusă. Aceștia propun menținerea salariilor la nivelul actual în primele 20 de luni, urmată de o majorare de numai 1,3%, începând din iulie 2028.

Diferența dintre solicitarea sindicală și oferta patronatelor rămâne semnificativă, iar organizarea grevei de 24 de ore marchează o nouă etapă a conflictului salarial din industria germană. La acțiunea de luni sunt așteptați să participe angajați din 19 companii din nordul țării.