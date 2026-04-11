Justiția din Germania interzice o manifestație în favoarea teroriștilor palestinieni în fostul lagăr nazist Buchenwald

O inițiativă pro-palestina nu va putea organiza, duminică, o manifestație pe teritoriul fostului lagăr de concentrare nazist Buchenwald, după ce o instanță germană a decis că evenimentul ar putea afecta demnitatea victimelor, potrivit Der Spiegel.

Hotărârea, pronunțată de Tribunalul Administrativ din Weimar, vine în contextul unei dispute legate de utilizarea spațiilor memoriale pentru exprimarea unor mesaje politice contemporane.

Potrivit deciziei anunțate joi, instanța a respins cererea de urgență formulată de inițiativa „Kufiyas in Buchenwald”, care dorea să organizeze pe 12 aprilie o veghe în memoria victimelor din Gaza chiar în incinta memorialului. Autoritățile locale din Weimar interziseseră anterior evenimentul, iar organizatorii au contestat măsura în instanță.

O purtătoare de cuvânt a instanței a explicat că, „în circumstanțele concrete, există riscul ca demnitatea victimelor să fie afectată”.

Conform legislației germane privind adunările publice, demonstrațiile pot fi restricționate sau interzise în locuri considerate de o importanță deosebită pentru memoria regimului nazist.

Judecătorii au considerat că manifestația planificată, inclusiv purtarea kufiyei – eșarfa tradițională palestiniană –, ar fi reprezentat o încercare de a utiliza memorialul „ca vehicul” pentru transmiterea unor mesaje politice legate de conflictul din Gaza. Instanța a subliniat că o astfel de utilizare contravine scopului fundației care administrează situl memorial.

Inițiativa „Kufiyas in Buchenwald” a fost anunțată în timpul unor evenimente de comemorare organizate la fostul lagăr de concentrare. Grupul solicită, printre altele, o „abordare deschisă a genocidului din Gaza” în cadrul activităților memoriale.

În același timp, autoritățile germane au indicat că organizația din spatele campaniei este clasificată de serviciile de protecție a constituției drept extremistă.

Această clasificare a contribuit la amplificarea dezbaterii privind oportunitatea organizării unor astfel de manifestații într-un loc cu o încărcătură istorică majoră.

Nu este pentru prima dată când simbolurile asociate cauzei palestiniene generează controverse la Buchenwald. În 2025, unei femei care purta o kufiya i-a fost refuzat accesul în incinta memorialului, fapt care a stârnit reacții din partea activiștilor.

Primăria din Weimar a propus organizatorilor un loc alternativ pentru desfășurarea manifestației, în centrul orașului, în piața Theaterplatz.

Cu toate acestea, inițiativa a contestat decizia, susținând că restricția le limitează dreptul de a-și exprima solidaritatea într-un spațiu simbolic.

În urma deciziei instanței, organizatorii mai au posibilitatea de a depune o plângere la Tribunalul Administrativ Superior din landul Turingia. Până la o eventuală decizie definitivă, interdicția rămâne în vigoare.

Hotărârea reflectă tensiunile existente în Germania între protejarea memoriei victimelor regimului nazist și libertatea de exprimare în contextul conflictelor contemporane.

Dezbaterea privind limitele acestor drepturi continuă să fie una sensibilă, mai ales în spațiile cu o puternică semnificație istorică.