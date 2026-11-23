O instituție guvernamentală din România a fost ținta unui atac cibernetic atribuit grupării rusești Turla, asociată Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Operațiunea, identificată în decembrie 2025 de Serviciul Român de Informații (SRI), a vizat corespondența electronică a instituției cu organizații din NATO și Uniunea Europeană. Deși SRI a anunțat că nu au fost identificate sustrageri de date sensibile, cercetătorul ESET Robert Lipovský a declarat că această posibilitate nu poate fi exclusă.

Într-un interviu acordat jurnalistei Daria Gheorghe, de la Antena 3 CNN, Robert Lipovský, cercetător principal al ESET, a explicat că instrumentele utilizate în această operațiune sunt atribuite grupării Turla, cunoscută pentru activitățile de spionaj cibernetic.

Specialiștii au identificat programul malițios în decembrie 2025, dar au observat activitate asociată operațiunii și în ianuarie 2026. Datele disponibile nu permit însă stabilirea exactă a perioadei în care atacatorii au avut acces la sistemele instituției. Potrivit cercetătorului ESET, atacatorii au reușit să compromită un server Microsoft Exchange, utilizat pentru gestionarea corespondenței electronice. Specialiștii nu au stabilit metoda exactă prin care gruparea a obținut accesul inițial.

Una dintre posibilitățile analizate este exploatarea unei vulnerabilități a serverului de e-mail, accesibil din internet. O altă variantă este folosirea unor mesaje de tip spear-phishing, concepute pentru a înșela anumite persoane și a obține acces la sistemele informatice.

Lipovský a explicat că ambele metode au fost observate în alte operațiuni cibernetice, însă în cazul instituției românești nu există suficiente dovezi pentru a confirma una dintre ele.

Compromiterea serverului a permis instalarea unui program malițios specializat în identificarea și colectarea corespondenței electronice.

Investigația ESET a identificat un nou set de instrumente informatice, denumit „Cereal”, utilizat în cadrul operațiunii atribuite grupării Turla. Programul a fost conceput pentru accesarea mesajelor stocate pe serverele Microsoft Exchange și selectarea corespondenței pe baza anumitor destinatari și expeditori.

În cazul instituției românești, instrumentul fusese configurat pentru identificarea e-mailurilor trimise către sau primite de la organizații din cadrul NATO și Uniunii Europene. Robert Lipovský a explicat că specialiștii au întâlnit pentru prima dată acest set de instrumente în cadrul operațiunii investigate și că nivelul său de complexitate indică resurse tehnice avansate.

Cercetătorul a asociat interesul pentru aceste mesaje cu obiectivele de culegere a informațiilor urmărite de Rusia. ESET a identificat utilizarea aceluiași set de instrumente și împotriva unei instituții guvernamentale din Kazahstan.

Una dintre principalele întrebări rămase după identificarea atacului privește eventualele informații obținute de gruparea Turla. Serviciul Român de Informații a anunțat, într-un comunicat publicat pe 11 noiembrie 2026, că incidentul a fost oprit prin intervenția Centrului Național Cyberint și că nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile.

Cercetătorii ESET au confirmat că nu dețin dovezi privind extragerea efectivă a informațiilor, dar nici date suficiente pentru a exclude această posibilitate.

„Deci, nu am observat dovezi că informații sensibile au fost efectiv extrase din sistem. În același timp, nici nu putem exclude această posibilitate. Ceea ce am observat și putem afirma cu certitudine este că programul malițios detectat acolo avea capacitatea de a face acest lucru.”

Lipovský a explicat că datele tehnice disponibile companiei nu permit stabilirea mesajelor sau documentelor care ar fi putut fi accesate ori copiate. Prin urmare, identificarea unui program capabil să colecteze e-mailuri nu demonstrează că informațiile au fost efectiv sustrase.

Deși SRI a anunțat că a identificat și contracarat atacul în decembrie 2025, specialiștii ESET au observat activitate asociată programului malițios și în luna ianuarie a anului următor. Robert Lipovský a explicat că grupările specializate în spionaj cibernetic încearcă, de regulă, să rămână perioade îndelungate în sistemele organizațiilor vizate, pentru a colecta informații.

În cazul atacului asupra instituției românești, cercetătorii au putut confirma doar observațiile rezultate din propriile date tehnice.

„În acest caz am observat prezența programului malițios în decembrie. Am mai observat apoi o anumită activitate, mai târziu, în ianuarie. Acestea sunt lucrurile pe care le-am putut vedea în datele noastre de telemetrie.”

Expertul a arătat că eliminarea completă a unei asemenea amenințări poate necesita timp, iar atacatorii pot încerca să revină în sistemele vizate chiar și după intervenția echipelor de securitate. El a lăsat în sarcina SRI clarificarea cronologiei operațiunii, având în vedere că serviciul român a coordonat răspunsul la incident. Totodată, cercetătorul ESET a apreciat rapiditatea intervenției specialiștilor români și contribuția acestora la limitarea efectelor atacului.

Incidentul investigat nu reprezintă singura operațiune de spionaj cibernetic care a vizat organizații din România, potrivit ESET. Compania a documentat și alte activități atribuite unor grupări asociate Rusiei, inclusiv împotriva unor companii din industria românească de apărare.

Robert Lipovský a explicat că Turla se distinge prin complexitatea instrumentelor utilizate, însă atacurile împotriva organizațiilor românești fac parte dintr-un fenomen mai amplu, observat și în alte state europene.

Cercetătorul a asociat aceste operațiuni cu actualul context geopolitic și cu interesul grupărilor rusești pentru informațiile deținute de instituții și companii relevante pentru securitatea europeană.

În cadrul interviului, Robert Lipovský a fost întrebat și despre posibilitatea unei legături între operațiunile de spionaj cibernetic și incendiul produs în apropierea fabricii de armament Carfil din Brașov.

Serviciile românești de informații au atribuit incidentul unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia. Expertul ESET a afirmat însă că nu există indicii tehnice care să demonstreze o legătură între cele două tipuri de acțiuni în acest caz.

„Pentru acest caz concret, nu avem indicii care să lege incidentele respective, sau acel incident, de vreo activitate cibernetică.”

Lipovský a explicat că au existat situații, în special în Ucraina, în care anumite organizații au fost vizate atât de atacuri informatice, cât și de operațiuni militare fizice. Totuși, aceste exemple nu constituie dovezi că atacul cibernetic asupra instituției românești ar avea legătură cu incidentul de la Brașov.

Cercetătorul ESET a abordat și capacitatea organizațiilor de a preveni sau gestiona atacurile cibernetice. Potrivit acestuia, instituțiile guvernamentale și operatorii de infrastructuri critice au nevoie de specialiști dedicați securității informatice, capabili să identifice amenințările și să intervină atunci când apar incidente.

Situația este diferită în cazul organizațiilor mai mici, care nu dispun întotdeauna de personal și resurse pentru protejarea sistemelor. Lipovský a explicat că atacatorii exploatează frecvent sisteme insuficient securizate sau servicii informatice care permit accesul fără mecanisme adecvate de autentificare.

Expertul a afirmat că nivelul de pregătire al fiecărei organizații influențează capacitatea acesteia de a preveni și limita atacurile. În opinia sa, monitorizarea amenințărilor cibernetice și utilizarea informațiilor despre metodele atacatorilor sunt necesare pentru identificarea mai rapidă a operațiunilor de spionaj.

Serviciul Român de Informații a confirmat oficial, pe 11 noiembrie 2026, că o instituție guvernamentală din România a fost vizată de gruparea APT Turla în decembrie 2025. Potrivit instituției, atacatorii au exploatat vulnerabilități ale sistemelor informatice Microsoft, iar Centrul Național Cyberint a intervenit pentru oprirea operațiunii și remedierea serviciului de e-mail afectat.

SRI a anunțat că nu au fost identificate sustrageri de date sensibile. Constatările prezentate de ESET indică existența unui program malițios capabil să selecteze și să colecteze corespondența electronică a instituției, dar nu confirmă extragerea efectivă a informațiilor.