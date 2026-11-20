Premierul Letoniei, Andris Kulbergs, a cerut vineri, 20 noiembrie, Uniunii Europene (UE) să interzică intrarea cetățenilor ruși pe teritoriul statelor membre, invocând riscurile de securitate și intensificarea atacurilor hibride atribuite Moscovei. Liderul de la Riga susține că autoritățile europene nu pot verifica numărul mare de turiști ruși care continuă să intre în blocul comunitar, relatează Politico.

Andris Kulbergs a declarat că menținerea accesului cetățenilor ruși în Uniunea Europeană reprezintă un risc pe care statele membre nu ar trebui să și-l asume în actualul context de securitate. Premierul leton consideră că verificarea sutelor de mii de turiști care intră în spațiul comunitar nu poate fi realizată în condiții suficiente de siguranță.

Într-un interviu citat de Politico, șeful guvernului de la Riga a cerut statelor europene să adopte o poziție mai restrictivă față de Rusia.

„A permite accesul unui număr atât de mare de oameni în UE este, în prezent, prea periculos. Nu trebuie să cedăm în fața Rusiei, nu trebuie să dăm dovadă de slăbiciune. Nimeni nu poate verifica un număr atât de mare de oameni”, a spus șeful guvernului de la Riga.

Andris Kulbergs a afirmat că o eventuală încetare a focului în Ucraina nu ar trebui să determine automat reluarea relațiilor obișnuite dintre Uniunea Europeană și Moscova. Potrivit premierului leton, situația de securitate s-a schimbat, iar statele europene trebuie să țină cont de acest lucru în relațiile viitoare cu Rusia.

„Unii cred că, după o încetare a focului, se poate reveni la relații normale cu Rusia. Acest lucru nu este posibil. Este o eră nouă”, a declarat acesta.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Letonia susține introducerea unor restricții suplimentare pentru cetățenii ruși care doresc să călătorească în Uniunea Europeană.

Premierul Letoniei a făcut referire și la intensificarea amenințărilor hibride pe flancul estic al NATO, invocând un incident petrecut recent în Estonia. Potrivit afirmațiilor sale, forțele speciale letone și estoniene au arestat weekendul trecut opt persoane pe teritoriul Estoniei. Suspecții ar fi avut instrucțiuni să atace o unitate de producție care oferă sprijin Ucrainei.

„Situația escaladează”, a afirmat premierul leton.

Autoritățile de la Tallinn și Riga au atribuit Rusiei presupusa pregătire a atacului, acuzând Kremlinul de implicare. Estonia a decis, de asemenea, închiderea punctelor rutiere de trecere a frontierei cu Rusia, invocând motive de securitate.

Letonia se numără printre cele 11 state care au solicitat Comisiei Europene limitarea vizelor pentru cetățenii ruși.

Cererea a fost formulată în luna iunie, printr-o scrisoare coordonată de Suedia și adresată instituțiilor europene. Ulterior, în octombrie, comisarul european pentru migrație, Magnus Brunner, a sugerat că Executivul comunitar ar putea prezenta în 2027 o propunere privind restricționarea vizelor.

Solicitarea premierului leton merge mai departe decât limitarea acordării vizelor, acesta cerând închiderea granițelor Uniunii Europene pentru toți cetățenii ruși. Deocamdată, este vorba despre o propunere formulată de șeful guvernului de la Riga, nu despre o interdicție generală adoptată de Uniunea Europeană.