Comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a fost vizat de un protest neobișnuit în timpul unui summit dedicat prevenirii și combaterii cancerului. Doi activiști au urcat pe scenă și au aruncat asupra oficialului european o substanță asemănătoare cenușii, în semn de protest față de planurile Comisiei Europene privind relaxarea regulilor de utilizare a pesticidelor. Incidentul a avut loc chiar înainte ca Várhelyi să își susțină discursul, potrivit Politico.

Olivér Várhelyi urma să vorbească despre măsurile Uniunii Europene pentru prevenirea și combaterea cancerului, când doi protestatari au intervenit pe scenă. Aceștia fac parte din organizația franceză Cancer Colère, care reunește persoane afectate de cancer.

Protestul a vizat proiectul legislativ european care ar putea relaxa anumite restricții privind utilizarea pesticidelor.

„Sunt bolnavă de cancer și protestez împotriva legii omnibus”, a spus o activistă. „Aceasta este cenușa oamenilor pe care îi veți ucide cu pesticidele”, a adăugat și celălalt activist.

Una dintre protestatare a fost identificată drept Fleur Breteau, scriitoare și activistă din Franța. Identitatea celeilalte persoane nu a fost stabilită.

Comisia Europeană susține că pachetul legislativ omnibus urmărește simplificarea procedurilor pentru fermieri și reducerea numărului mare de substanțe pesticide care așteaptă aprobarea.

Inițiativa a provocat însă nemulțumiri în rândul organizațiilor de mediu, al cercetătorilor și al asociațiilor care reprezintă persoanele afectate de utilizarea pesticidelor.

Peste 2.000 de oameni de știință au semnat o scrisoare prin care cer suspendarea proiectului până la realizarea unei evaluări independente a efectelor sale.

De asemenea, organizația pentru protecția consumatorilor Foodwatch a sesizat Ombudsmanul European, acuzând Comisia Europeană de administrare defectuoasă. Mai multe organizații neguvernamentale au organizat, la rândul lor, proteste împotriva modificărilor propuse.

Nemulțumirile vor fi exprimate și în fața Parlamentului European. Peste 300 de organizații din 25 de țări europene sunt așteptate la Strasbourg pe 24 noiembrie, la ora 14:00. Printre acestea se numără organizații de mediu, asociații ale apicultorilor, grupuri care reprezintă victimele pesticidelor, medici și oameni de știință.

După ce protestatarii au aruncat substanța asupra sa, Olivér Várhelyi și-a scuturat hainele și și-a continuat discursul, vizibil nemulțumit de intervenția celor două persoane.

„Ce fel de oameni sunteți?”, a întrebat acesta.

Ulterior, oficialul european a revenit la prezentarea pregătită.

„După cum spuneam, bună dimineața. Sunt puțin surprins că, în numele victimelor cancerului, îndrăznesc să arunce cenușa celor care au murit”, a continuat el.