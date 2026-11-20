Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) se confruntă cu o nouă măsură de blocare a fondurilor sale de către organizația europeană EUROCONTROL. Decizia vine în contextul disputei juridice dintre compania farmaceutică Pfizer România SRL și statul român, însă oficialii dau asigurări că traficul aerian nu va avea de suferit.

Potrivit unui comunicat de presă transmis vineri seară de reprezentanții instituției, sumele care provin din tarifele de rută aeriană și care ar fi trebuit să ajungă la ROMATSA au fost indisponibilizate. Această acțiune a fost declanșată ca urmare a unei popriri solicitate de Pfizer România SRL, parte a litigiului pe care compania îl are cu statul român.

Situația este cu atât mai tensionată cu cât justiția belgiană oferise anterior câștig de cauză părții române. Oficialii instituției au explicat exact contextul acestei noi măsuri financiare.

”ROMATSA informează că EUROCONTROL a reluat blocarea sumelor provenite din tarifele de rută aeriană destinate ROMATSA. Măsura are la bază poprirea instituită de Pfizer Romania SRL în litigiul acesteia cu statul român. Reluarea indisponibilizării vine după ce instanţele din Bruxelles s-au pronunţat de două ori în favoarea ROMATSA în această procedură. ROMATSA a iniţiat demersurile necesare pentru clarificarea situaţiei juridice şi va continua să îşi apere, prin toate mijloacele legale, dreptul asupra sumelor aferente serviciilor de navigaţie aeriană pe care le furnizează”, anunţă, vineri seară, ROMATSA, într-un comunicat de presă.

În ciuda acestui nou blocaj financiar impus de EUROCONTROL la cererea Pfizer România, conducerea ROMATSA transmite că operațiunile curente nu sunt perturbate în niciun fel. Pasagerii și companiile aeriene nu trebuie să își facă griji cu privire la eventuale întârzieri sau anulări cauzate de această situație juridică, activitatea derulându-se în parametri normali.

”Serviciile de trafic aerian sunt asigurate continuu şi în deplină siguranţă, iar zborurile nu sunt afectate”, subliniază oficialii ROMATSA.