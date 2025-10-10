Justiția, în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni

Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator, subliniază că, în contextul suspendării activității de judecată și al limitării cauzelor soluționate, identificarea corectă a procedurilor urgente și formularea rapidă a cererilor corespunzătoare – precum ordonanță președințială, contestație la executare sau suspendare provizorie – reprezintă elemente esențiale pentru protejarea drepturilor și intereselor clienților. Într-o perioadă în care accesul la justiție este parțial restrâns, rolul avocatului devine crucial pentru asigurarea continuității protecției juridice și pentru prevenirea pierderii unor drepturi procesuale importante.

Greva magistraților din România a generat o suspendare temporară a activității de judecată în multe instanțe, ceea ce a condus la amânarea unui număr mare de procese și la reprogramarea termenelor. Situația are efecte directe asupra cetățenilor și firmelor care depind de soluții juridice rapide, cum ar fi ordonanță președințială, ordin de protecție, contestație la executare, suspendare provizorie sau asigurare dovezi.

Fiecare instanță din România afișează, cu cel puțin 24 de ore înainte de ziua termenului, lista cauzelor care se vor judeca. De regulă, pe durata grevei, sunt soluționate doar cauzele considerate urgente. Urgența reprezintă o chestiune de fapt, fiind apreciată de la caz la caz. În practică, anumite cereri, precum contestația la executare, pot fi privite ca urgente, dar nu toate sunt admise la judecată în această perioadă. Totuși, există exemple în care o ordonanță președințială depusă în temeiul art. 70 alin. (5) din Legea 85/2014 a fost soluționată în doar două zile, în camera de consiliu, fără citarea părților — demonstrând că, în cazuri temeinic motivate, justiția continuă să funcționeze.

Judecătorii Tribunalului Ilfov, reuniți în Adunarea Generală la data de 26 august 2025, au decis, în unanimitate, ca începând cu 27 august 2025, să adopte forma de protest a suspendării soluționării cauzelor, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

În comunicatul oficial, magistrații au subliniat că demersul lor are ca premisă respectul față de cetățeni și dorința de a proteja dreptul de acces la justiție, „pentru ca acesta să nu devină o iluzie”.

Pe durata acestei măsuri de protest, instanțele vor soluționa exclusiv cauzele considerate urgente, precum: suspendarea executării actelor administrative, plasamentul în regim de urgență, ordonanța președințială cu minori, ordin de protecție, internarea medicală nevoluntară, conflicte de competență, incidente procedurale sau cereri de îndreptare și lămurire dispozitiv. În materie penală, se vor judeca doar cauzele ce vizează drepturi și libertăți fundamentale, inclusiv verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) și prelungire arestare preventivă.

Pentru justițiabili, acest context înseamnă că, deși activitatea este restrânsă, există totuși soluții legale pentru a obține protecție provizorie.

Lista cauzelor urgente include, în principal, următoarele: ordonanță președințială, asigurare dovezi, ordin de protecție, prelungire arestare preventivă, verificare măsuri preventive (art.208 NCPP), suspendare provizorie, contestație la executare și Refugiați – procedura accelerată.

În cazul unor situații de urgență, precum pericolul pierderii locuinței în cadrul unei executări silite, se poate solicita suspendarea provizorie a executării, în temeiul art. 719 din Codul de procedura civilă. Acest articol permite ca până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea. Suspendarea se poate solicita odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată.

Toate celelalte procese care nu intră în categoria urgențelor sunt amânate până la reluarea activității normale a instanțelor. Chiar și așa, un avocat civil sau un avocat litigii poate interveni pentru a proteja interesele clientului prin ordonanță președințială, contestație la executare sau suspendare provizorie.

În cauzele de familie, o ordonanță președințială poate fi folosită pentru reglementarea temporară a relațiilor dintre părinți și minori, iar în litigiile de muncă sau comerciale, pentru suspendarea unor măsuri abuzive. Codul civil și Codul de procedură civilă oferă temeiurile legale pentru aceste proceduri rapide, care permit protecția drepturilor până la judecarea fondului cauzei.

În materie fiscală și administrativă, contribuabilii pot solicita suspendarea executării actelor administrative, dacă există riscul unor prejudicii iminente. Totodată, depunerea unei contestații la executare poate suspenda temporar măsurile executorii până la soluționarea cauzei.

Chiar și pe durata grevei, instanțele soluționează cauze ce implică protecția imediată a persoanelor: ordine de protecție, ordonanțe președințiale și cereri de asigurare dovezi. În materie de familie, un avocat civil poate solicita ordonanță președințială pentru reglementarea provizorie a custodiei minorilor sau a programului de vizită.

În paralel, procedurile de Refugiați – procedura accelerată rămân active, garantând respectarea drepturilor internaționale ale solicitanților de azil. Prin aceste instrumente, justiția continuă să funcționeze în cauzele care nu pot fi amânate, iar sprijinul unui avocat litigii rămâne esențial pentru formularea corectă și completă a cererilor.

„În contextul grevei magistraților și al limitării temporare a activității instanțelor, este esențial ca justițiabilii să cunoască procedurile care pot fi folosite pentru a-și proteja drepturile. Instrumente precum ordonanța președințială, contestația la executare, suspendarea provizorie sau ordinul de protecție rămân disponibile și pot asigura soluții rapide și eficiente în cauzele urgente”, a declarat Dr. Radu Pavel, Avocat Coordonator.

Chiar dacă activitatea instanțelor este redusă, cetățenii au la dispoziție instrumente legale pentru a-și apăra drepturile. Prin ordonanță președințială, asigurare dovezi, ordin de protecție, contestație la executare sau suspendare provizorie, un avocat civil, avocat penal sau avocat litigii poate obține soluții rapide, temporare și eficiente.