Peste 3.000 de persoane au participat vineri seară, potrivit organizatorilor, în Piața Unirii din Cluj-Napoca la gala de deschidere a celei de-a 25-a ediții a Festivalul Internațional de Film Transilvania, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice din România.

Ediția aniversară a festivalului a debutat în prezența unor personalități cunoscute din sport și cultură, printre care Nadia Comăneci, Simona Halep, Ilie Năstase, dar și actorii Florin Piersic și Dorel Vișan.

Peste 200 de filme și o retrospectivă dedicată lui Corneliu Porumboiu la TIFF 2026

Directorul artistic și cofondatorul TIFF, Mihai Chirilov, a anunțat că publicul va avea acces la peste 200 de producții cinematografice din întreaga lume.

„Avem peste 200 de filme, cred eu pentru toate gusturile, mult film românesc de calitate, o retrospectivă pe care o dedicăm lui Corneliu Porumboiu, unul dintre cineaștii noștri foarte speciali, foarte multe comedii negre”, a declarat Mihai Chirilov.

Retrospectiva dedicată regizorului Corneliu Porumboiu se numără printre punctele importante ale ediției din acest an.

Gala de deschidere a inclus proiecția filmului „3 zile în septembrie”, regizat de Tudor Giurgiu, președintele festivalului.

Totodată, spectatorii au putut vedea și primele secvențe din viitorul documentar „Nadia”, proiect cinematografic semnat de același regizor și dedicat carierei Nadiei Comăneci.

Organizatorii au anunțat că mai multe evenimente din programul festivalului și-au epuizat deja biletele.

Printre acestea se numără experiențele gastronomice Film Food și Film Food în livadă, dar și cine-concertele „Nopți albe”, regizat de Boudewijn Koole, și „Parisul doarme”, semnat de René Clair.

Începând de sâmbătă, festivalul intră în una dintre cele mai importante etape ale sale, odată cu debutul proiecțiilor din Competiția Oficială.

Secțiunea reunește filme realizate de unele dintre cele mai promițătoare nume ale cinematografiei contemporane și reprezintă punctul central al programului TIFF.

210 filme din 49 de țări la ediția aniversară TIFF 2026

Cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania se desfășoară în perioada 12–21 iunie la Cluj-Napoca.

În cadrul festivalului vor fi proiectate 210 filme din 49 de țări, programul incluzând producții premiate internațional, filme românești, documentare, evenimente speciale și întâlniri cu cineaști.

TIFF este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania, cu sprijinul Ministerului Culturii, al Centrului Național al Cinematografiei, al Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, precum și al Institutului Cultural Român.