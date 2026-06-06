Zeița de la Montreal a devenit sursă de inspirație pentru un artist român. Nadia Comăneci a participat vineri, 5 iunie, la o proiecție specială a lucrării video „NADIA”, realizată de artistul contemporan Vlad Nancă. Evenimentul a avut loc la galeria Gaep din București și a fost organizat în parteneriat cu Macromex, în contextul expoziției „Construction Time Again”.

Lucrarea, creată în 2014, pornește de la un exercițiu executat de celebra gimnastă la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Strasbourg din 1978 și îl transformă într-o experiență vizuală caleidoscopică. Proiecția a marcat prima prezentare publică a video-ului în România.

Cu această ocazie, Nadia Comăneci a vizitat expoziția alături de artist și a vorbit despre relația dintre sport și artă, evidențiind dimensiunea culturală a performanței sportive.

„Când lumea se gândește la sport, vede adesea doar cronometrul sau efortul brut. Dar sportul, în esența lui cea mai pură, este o formă de exprimare a spiritului uman, la fel ca muzica sau pictura – o valență mai puțin conștientizată, și totuși atât de adevărată! Minunile Perestroikăi: un cowboy cântă la Moscova melodia preferată a lui Martin Luther King Jr Hagi începe să construiască noua Națională, după victoria cu Țara Galilor Gândindu-mă la legătura dintre mișcare, cultură și universalitate, am făcut un exercițiu prin care am unit două linii paralele: Anul Brâncuși și Anul Nadia. Anul 2026 ne demonstrează că paralelele se pot întâlni. Brâncuși a căutat esența zborului în liniile nemișcate, dar pline de fluiditate, ale sculpturii sale. Eu am căutat aceeași esență pe barna și paralelele de la Montreal, prin dinamica trupului. Această simbioză perfectă dintre sport și artă a fost magistral surprinsă de Vlad Nancă, un artist român contemporan extrem de recunoscut. Vineri, 5 iunie, am avut bucuria de a fi alături de el la galeria Gaep, la prima prezentare în România a lucrării sale video, NADIA. Prin viziunea lui Vlad Nancă, mișcarea fizică depășește granițele arenei și devine, în mod oficial, artă contemporană și patrimoniu cultural universal”, a arătat marea campioană a României.

Proiectul artistic este construit pe baza unor fotografii de presă realizate la competiția din 1978. Imaginea Nadiei Comăneci este multiplicată și reinterpretată într-o structură vizuală ce amintește de formele fractale, sugerând atât rigoarea antrenamentului sportiv, cât și procesele de dezvoltare și transformare din natură.

Colajul video a fost realizat de Vlad Nancă împreună cu Ion Cotenescu pentru o expoziție organizată în Italia în 2014. În 2026, lucrării i-a fost adăugată o coloană sonoră semnată de Cosmin Nicolae.

Proiecția a avut loc în ultimele zile ale expoziției „Construction Time Again”, primul proiect personal al lui Vlad Nancă prezentat la galeria Gaep și prima sa expoziție solo organizată la București după participarea la Bienala de Arhitectură de la Veneția din 2025, unde a fost prezent în Pavilionul României.