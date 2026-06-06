Nadia Comăneci a dat sâmbătă, 6 iunie 2026, startul Crosului Național „Ziua Olimpică”, eveniment organizat în anul în care se împlinesc 50 de ani de la momentul istoric în care a obținut primul 10 perfect din istoria Jocurilor Olimpice.

Fosta mare campioană a fost prezentă la startul competiției, unde a fost întâmpinată cu entuziasm de participanți și spectatori, într-o atmosferă festivă dedicată sportului și valorilor olimpice.

Evenimentul a reunit sportivi, copii, tineri și familii, având ca obiectiv promovarea fair-play-ului, a sportului curat și a unui stil de viață activ. Organizatorii au evidențiat semnificația specială a ediției din acest an, care marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului românesc.

Crosul a inclus mai multe categorii de participare, adaptate diferitelor vârste și niveluri de pregătire, de la alergători amatori la sportivi cu experiență. În spiritul mișcării olimpice, accentul a fost pus pe participare și implicare, mai mult decât pe competiția în sine.

Pentru buna desfășurare a curselor, circulația rutieră a fost restricționată pe segmentul dintre Piața Cașin și Arcul de Triumf.

Pe parcursul zilei vor fi organizate și activități dedicate copiilor, precum și momente de promovare a sportului și educației pentru sănătate. Potrivit organizatorilor, principalul scop al manifestării rămâne încurajarea mișcării și a unui mod de viață echilibrat în rândul populației.

Ediția 2026 a Crosului Național „Ziua Olimpică” se înscrie în seria evenimentelor dedicate celebrării performanței sportive și promovării valorilor olimpice la nivel național. De asemenea, anul 2026 este unul important pentru marea campioană a României.

Conform anunțului făcut de Primăria Sectorului 1, programul de la linia de start a fost următorul: