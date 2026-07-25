Dinamo a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii ale etapei a doua din Superligă, după ce a învins-o sâmbătă seara pe campioana Universitatea Craiova cu scorul de 5-1, pe stadionul Arcul de Triumf.

Oltenii au început partida cu mai mulți titulari menajați în perspectiva returului cu Levski Sofia, din Liga Campionilor, iar acest lucru s-a văzut în jocul echipei în prima repriză. Echipa Dinamo a deschis scorul încă din minutul 8, când Alberto Soro a înscris după devierea lui Alex Pop.

Universitatea Craiova a încercat să reacționeze, însă Bellaarouch a intervenit decisiv la șuturile expediate de Nsimba, în minutul 16, și David Matei, în minutul 23.

Dinamo a profitat de problemele defensive ale adversarilor și și-a dublat avantajul în minutul 29. Armstrong a recuperat după o eroare a lui Webster, a pătruns în careu și i-a pasat lui Musi, care a înscris.

Finalul primei reprize a fost marcat de mai multe momente controversate. În minutul 45, Musi a înscris din nou după o greșeală a portarului Răzvan Sava, însă golul a fost anulat în urma verificării VAR, pentru un henț comis de marcator.

Trei minute mai târziu, Badelj l-a faultat pe Musi, iar arbitrul a dictat penalty. Analiza VAR a arătat însă că faultul fusese comis în afara careului. Pentru că Badelj era ultimul apărător, fundașul Craiovei a fost eliminat.

Deși a evoluat în inferioritate numerică, Universitatea Craiova a redus din diferență în minutul 50, prin Nsimba. Dinamo a răspuns însă în minutul 63, când Alex Pop a înscris. Golul a fost verificat de VAR după ce tușierul semnalizase ofsaid, dar analiza a arătat că dinamovistul primise mingea de la un adversar.

În minutul 70, Sava a respins șutul lui Cîrjan, însă dinamovistul a înscris șase minute mai târziu, transformând un penalty acordat după un henț comis de Mora.

Scorul final a fost stabilit în al doilea minut al prelungirilor. Soro a executat o lovitură liberă, iar Pascual a reluat spectaculos cu capul, fără șanse pentru portarul Craiovei.

Dinamo s-a impus astfel cu 5-1 în fața campioanei Universitatea Craiova, care se pregătește acum pentru returul important cu Levski Sofia, din Liga Campionilor.