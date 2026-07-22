Universitatea Craiova joacă miercuri seară, de la ora 20:30, în deplasare cu Levski Sofia, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul se dispută pe stadionul „Gheorghi Asparuhov” din capitala Bulgariei.

Antrenorul Filipe Coelho a ales formula de start cu Laurențiu Popescu în poartă și un atac format din Monday Etim, Simon Elisor și Ștefan Baiaram.

Universitatea Craiova: Laurențiu Popescu – Oleksandr Romanciuk, Adrian Rus, Vladimir Screciu – Carlos Mora, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabișvili, Nicușor Bancu (căpitan) – Monday Etim, Simon Elisor, Ștefan Baiaram.

Rezerve: Alexandru Maxim, Răzvan Sava – Alexandru Crețu, Steven Nsimba, Tudor Băluță, Juraj Badelj, Mihnea Rădulescu, Heriberto Tavares, Samuel Teles, Nikola Stevanovic, Luca Băsceanu, David Matei, Ronaldo Webster.

Antrenor: Filipe Coelho.

Levski Sofia: Svetoslav Vuțov – Aldair Neves, Kristian Dimitrov (căpitan), Nikola Serafimov, Maicon – Akram Bouras, Serginho, El Mehdi El Moubarik, Reinaldo – Everton Bala – Armstrong Oko-Flex.

Rezerve: Ognian Vladimirov, Martin Lukov – Gasper Trdin, Alex Centelles, Mazire Soula, David Kusso, Stivan Stoianciov, Adrian Raicev.

Antrenor: Julio Velazquez.

Partida este arbitrată de suedezul Adam Ladebaeck, ajutat la cele două margini de Mehmet Culum și Daniel Yng, în timp ce al patrulea oficial este Mohammed Al-Hakim.

În camera VAR se vor afla englezii Peter Bankes și Matthew Donohue.

Duelul de la Sofia este primul din dubla manșă care va decide echipa calificată în turul al treilea preliminar al Conference League. Returul este programat săptămâna viitoare, la Craiova.