Universitatea Craiova și-a aflat traseul spre Liga Europa.

Universitatea Craiova va juca împotriva câștigătoarei dublei dintre Sabah FC și KuPS Kuopio în turul trei preliminar al Ligii Europa, în cazul în care va fi eliminată de Levski Sofia din Liga Campionilor. Partidele din această fază a competiției sunt programate pe 6 și 13 august.

Universitatea Craiova și-a aflat traseul european pe care îl va urma dacă nu reușește să treacă de Levski Sofia în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. O eliminare în fața formației din Bulgaria ar trimite campioana României în turul trei preliminar al Ligii Europa.

În această situație, craiovenii vor întâlni echipa care se va impune în dubla dintre Sabah FC, din Azerbaidjan, și KuPS Kuopio, din Finlanda. Meciurile din turul trei preliminar al Ligii Europa sunt programate să se dispute pe 6 și 13 august.

Formația din Bănie este angrenată în prezent în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, unde va juca împotriva celor de la Levski Sofia.

Prima manșă este programată miercuri, în Bulgaria, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe terenul Universității Craiova.

Oltenii au început foarte bine noul sezon. Pe lângă calificarea în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, după succesul cu 5-1 la general împotriva celor de la ML Vitebsk, echipa lui Filipe Coelho a câștigat și Supercupa României.

Trofeul a fost obținut în urma loviturilor de departajare din partida cu U Cluj.

Universitatea Craiova a trecut fără mari dificultăți de ML Vitebsk în primul tur preliminar al competiției. Formația pregătită de Cristiano Bergodi s-a impus cu 4-1 în deplasare și cu 1-0 pe teren propriu, obținând calificarea cu scorul general de 5-1.

Meciul tur cu Levski Sofia este programat pe 22 iulie, de la ora 20:30, în Bulgaria. Returul se va disputa după o săptămână, pe stadionul Universității Craiova. Dacă va elimina campioana Bulgariei, echipa din Bănie va avansa în turul trei preliminar al UEFA Champions League.

În această fază, Universitatea Craiova va întâlni câștigătoarea confruntării dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. Până la stabilirea următorului adversar, oltenii trebuie să treacă de Levski Sofia, formație care se află într-o perioadă bună. Echipa bulgară așteaptă un stadion plin la partida tur, iar rezultatul primului meci poate avea un rol important în stabilirea echipei calificate.