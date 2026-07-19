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Universitatea Cluj - Farul, 2-1. Două goluri anulate și un final fără emoții pentru gazde

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Universitatea Cluj - Farul, 2-1. Două goluri anulate și un final fără emoții pentru gazdeSursa foto: Universitatea Cluj/Facebook
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Din cuprinsul articolului

Universitatea Cluj a debutat cu dreptul în noul sezon al Superligii, după ce a învins duminică, pe teren propriu, Farul Constanța, scor 2-1, în prima etapă a campionatului. Vicecampioana României și-a creat numeroase ocazii și a controlat mare parte din meci, în timp ce revenirea lui Ioan Ovidiu Sabău pe Cluj Arena s-a încheiat cu o înfrângere.

Două goluri anulate înainte de deschiderea scorului

Gazdele au început în forță și au trimis mingea în poartă încă din primele minute prin Alibek Aliev, însă reușita a fost anulată pentru un fault în atac.

Problemele au continuat pentru echipa lui Cristiano Bergodi în minutul 24, când portarul U21 Andrei Lefter s-a accidentat și a fost înlocuit de Neofytos. Schimbarea l-a obligat pe tehnicianul clujenilor să introducă și un alt jucător eligibil pentru regula U21, pe Chinteș.

Două minute mai târziu, Marius Ștefănescu a înscris și el, însă golul a fost anulat pentru henț.

Insistențele Universității Cluj au fost răsplătite chiar înainte de pauză. În minutul 44, Alibek Aliev a finalizat din interiorul careului, după o pasă oferită de Dan Nistor, și a deschis scorul.

Farul a revenit în joc, dar nu a evitat înfrângerea

Clujenii și-au dublat avantajul imediat după reluarea jocului. În minutul 49, Drammeh a făcut 2-0 și părea că a decis soarta partidei.

Farul a reacționat rapid, iar Doicaru a redus din diferență în minutul 54, readucând suspansul în meci.

Constănțenii au încercat să egaleze în partea a doua, însă cea mai mare ocazie le-a aparținut lui Radaslavescu, care a ratat în minutul 80. Până la final, scorul a rămas 2-1, iar Universitatea Cluj a obținut primele trei puncte ale sezonului.

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