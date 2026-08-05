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Programul etapei a 5-a din Superliga. FCSB joacă luni, Rapid și Dinamo sâmbătă

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Programul etapei a 5-a din Superliga. FCSB joacă luni, Rapid și Dinamo sâmbătăMinge fotbal. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapei a 5-a din Superliga, care se va disputa în perioada 14-17 august. Cel mai așteptat meci al rundei este derby-ul dintre Rapid București și Dinamo București, programat sâmbătă seară.

Programul etapei a 5-a din Superliga. Rapid și Dinamo se întâlnesc în derby-ul etapei

Etapa a 5-a va începe vineri, 14 august, cu partidele FC Voluntari – Petrolul Ploiești și FC Argeș – Farul Constanța.

Capul de afiș al rundei este confruntarea dintre Rapid București și Dinamo București, care se va disputa sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30.

În aceeași zi este programat și duelul dintre FK Csikszereda Miercurea Ciuc și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Universitatea Craiova și FCSB joacă la finalul rundei

Duminică, 16 august, Corvinul Hunedoara va primi vizita formației CFR Cluj, iar Universitatea Craiova va evolua în deplasare împotriva Oțelului Galați.

Etapa se va încheia luni, 17 august. Universitatea Cluj va întâlni UTA Arad, iar liderul la zi al Superligii, FCSB, va juca pe teren propriu cu FC Botoșani.

FCSB

FCSB. Sursă foto: Facebook

Programul etapei a 5-a din Superliga

Programul complet al etapei a 5-a este următorul:

Vineri, 14 august

  • 18:30 – FC Voluntari – Petrolul Ploiești
  • 21:30 – FC Argeș – Farul Constanța

Sâmbătă, 15 august

  • 18:30 – FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
  • 21:30 – Rapid București – Dinamo București

Duminică, 16 august

  • 18:30 – Corvinul Hunedoara – CFR Cluj
  • 21:30 – Oțelul Galați – Universitatea Craiova

Luni, 17 august

  • 18:30 – Universitatea Cluj – UTA Arad
  • 21:30 – FCSB – FC Botoșani.

Cum a arătat clasamentul după trei etape

Eliminată din preliminariile Conference League, FCSB a obținut doar un punct în duelul cu Farul Constanța. Chiar și așa, formația bucureșteană își păstrează poziția de lider, avantajată de golaverajul superior.

Rapid București a ajuns pe poziția secundă, tot cu șapte puncte, după victoria cu 3-1 în fața CFR Cluj.

Campioana en-titre, Universitatea Craiova, ocupă locul al treilea, cu șase puncte. Oltenii au reușit cel mai clar succes al etapei, învingând Petrolul Ploiești cu 4-0.

Tot șase puncte au și Universitatea Cluj și FC Argeș, clasate pe locurile patru și cinci, departajate de golaveraj.

Rezultatele etapei a 3-a

FC Argeș – Csikszereda 1-0

Oțelul Galați – Dinamo București 1-1

FC Voluntari – UTA Arad 1-0

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești 4-0

Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK 1-1

Rapid București – CFR Cluj 3-1

Universitatea Cluj – FC Botoșani 2-1

FCSB – Farul Constanța 2-2

Clasamentul după trei etape

FCSB – 7 puncte (6-2)

Rapid București – 7 (5-2)

Universitatea Craiova – 6 (9-5)

Universitatea Cluj – 6 (4-3)

FC Argeș – 6 (2-2)

Oțelul Galați – 5 (5-4)

Dinamo București – 4 (6-3)

Farul Constanța – 4 (5-4)

Corvinul Hunedoara – 4 (4-3)

Sepsi OSK – 4 (2-2)

FC Voluntari – 4 (3-7)

CFR Cluj – 3 (7-5)

Petrolul Ploiești – 3 (1-5)

FC Botoșani – 2 (4-5)

UTA Arad – 1 (2-7)

Csikszereda – 0 (0-6)

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