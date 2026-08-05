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Apelul lui Sergiu Stati a fost respins. Condamnarea pentru îmbogățire ilicită rămâne în vigoare

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Apelul lui Sergiu Stati a fost respins. Condamnarea pentru îmbogățire ilicită rămâne în vigoareSergiu Stati / sursa foto: captură Facebook
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Din cuprinsul articolului

Fostul deputat și ex-ambasador cu misiuni speciale Sergiu Stati a pierdut apelul împotriva sentinței prin care a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, iar Curtea de Apel a menținut hotărârea primei instanțe, potrivit Unimedia.

Decizia înseamnă că acesta va trebui să achite statului peste 2,4 milioane de lei, reprezentând amenda și suma dispusă spre confiscare.

Cazul îl vizează pe fostul parlamentar al Republicii Moldova, acuzat că, în perioada în care a deținut funcții publice, a acumulat bunuri și mijloace financiare care nu puteau fi justificate prin veniturile declarate.

Hotărârea este importantă deoarece reprezintă una dintre condamnările de referință în dosarele de îmbogățire ilicită instrumentate în ultimii ani în Republica Moldova.

Curtea de Apel a confirmat sentința primei instanțe

Judecătorii au respins apelul formulat de Sergiu Stati și au menținut condamnarea pronunțată anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Astfel, fostul deputat rămâne obligat să achite o amendă penală de 450.000 de lei, iar în folosul statului va fi confiscată suma de 1.976.392,16 lei, considerată echivalentul bunurilor dobândite ilegal. Valoarea totală a obligațiilor financiare depășește 2,4 milioane de lei.

justitie Moldova

justitie Moldova / sursa foto: dreamstime.com

Instanța a menținut și măsurile asigurătorii dispuse anterior, inclusiv sechestrul asupra unei cote de 1/2 dintr-un apartament evaluat la peste 1,4 milioane de lei, precum și asupra unor sume de bani în euro și dolari americani, aflate în administrarea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție.

Ce au reținut procurorii

Potrivit probelor prezentate în dosar, Sergiu Stati ar fi acumulat, în perioada 25 februarie 2014 – 23 iulie 2019, bunuri și resurse financiare care depășeau cu aproximativ 1,97 milioane de lei veniturile legale declarate de el și de soția sa.

Dosarul a vizat apartamente, un automobil, importante sume de bani în numerar și alte tranzacții care, potrivit procurorilor, nu au fost reflectate corespunzător în declarațiile de avere și interese personale. Anchetatorii au susținut că inculpatul a introdus intenționat informații false sau incomplete în documentele oficiale privind averea sa.

Interdicție de a ocupa funcții publice

Pe lângă sancțiunea financiară, Sergiu Stati rămâne și cu interdicția de a ocupa funcții publice sau de demnitate publică și de a activa în sectorul public pentru o perioadă de 12 ani. Această măsură a fost menținută odată cu respingerea apelului.

Sergiu Stati a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și ulterior ambasador cu misiuni speciale. În anul 2015 s-a numărat printre parlamentarii care au părăsit Partidul Comuniștilor și au aderat ulterior la Partidul Democrat din Moldova.

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