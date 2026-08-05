Autoritățile din Republica Moldova colaborează strâns cu reprezentanții din Ucraina pentru a evalua riscurile generate de scăderea neobișnuită a nivelului apei pe fluviul Nistru. În prezent, ambele state pregătesc măsuri anti-criză pentru a diminua impactul acestei perioade critice, conform EFE.

Există temeri majore la nivelul Executivului din Republica Moldova legate de faptul că diminuarea accentuată a debitului pe anumite secțiuni ale râului ar putea crea probleme serioase în alimentarea cu apă potabilă a populației.

Ministrul Mediului din Republica Moldova, Gheorghe Hajder, a efectuat o vizită de inspecție la stația de captare a apei care alimentează orașul ucrainean Hotin. Această locație se află în regiunea nordică, în imediata apropiere a graniței cu Republica Moldova.

Demnitarul a explicat că această criză hidrologică este consecința directă a mai multor factori cumulați: deficitul prelungit de precipitații din întreaga regiune, reducerea semnificativă a debitului pe afluenții râului și scăderea accelerată a nivelului apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk din Ucraina.

În cadrul inspecției comune la stația de captare, oficialii moldoveni și ucraineni au analizat proiecțiile meteorologice, scenariile posibile de evoluție și măsurile urgente pentru prevenirea riscurilor.

Datele hidrologice actuale nu indică o ameliorare a situației pe termen scurt. Pentru luna august nu sunt prognozate schimbări substanțiale privind precipitațiile, ceea ce înseamnă că nivelul apei pe Nistru ar putea continua tendința de scădere.

Republica Moldova a decretat stare de alertă hidrologică pe 28 iulie, măsura fiind valabilă pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată ca urmare a reducerii drastice a resurselor de apă din întregul bazin al râului Nistru.

Conform datelor furnizate de autorități, nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk din Ucraina a scăzut cu peste patru metri comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la o cotă de 112,9 metri.

În acest context vulnerabil, Guvernul Republicii Moldova face un apel ferm către cetățeni să utilizeze resursele de apă cu maximă chibzuință, dând asigurări că întreaga evoluție este monitorizată permanent.