Uniunea Europeană a anunțat că va transfera încă 1,4 miliarde de euro către Ucraina, bani proveniți din profiturile generate de activele Băncii Centrale a Rusiei care au fost înghețate după invazia lansată de Moscova în februarie 2022, potrivit Politico.

Decizia a fost comunicată miercuri de Comisia Europeană, în contextul unui nou val de atacuri rusești asupra Kievului.

Potrivit executivului european, suma reprezintă al cincilea transfer realizat din veniturile obținute din activele rusești imobilizate.

Măsura are rolul de a sprijini atât finanțarea Ucrainei, cât și consolidarea capacităților sale de apărare, fără ca activele propriu-zise ale Rusiei să fie confiscate.

Comisia Europeană a precizat, într-un comunicat, că plata de 1,4 miliarde de euro a fost încasată luni și face parte din mecanismul creat pentru utilizarea profiturilor excepționale generate de activele Băncii Centrale a Rusiei aflate sub sancțiuni.

De la înghețarea acestor active, ele au produs aproximativ 8 miliarde de euro sub formă de venituri extraordinare. Bruxelles-ul a decis ca aceste câștiguri să fie direcționate către sprijinirea Ucrainei, în timp ce capitalul inițial rămâne blocat și nu este utilizat.

Potrivit Comisiei Europene, 95% din noua tranșă va fi alocată prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumuturile acordate Ucrainei, contribuind la rambursarea împrumuturilor oferite de Uniunea Europeană și statele din G7.

Restul de 5% va fi transferat prin Facilitatea Europeană pentru Pace (European Peace Facility), instrument utilizat pentru finanțarea nevoilor militare și de apărare ale Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat după anunțarea transferului și a făcut legătura cu noile atacuri lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene.

„Ne trezim din nou cu vești despre atrocitățile îngrozitoare comise de Rusia prin atacurile sale aeriene asupra Ucrainei. Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Iar noi folosim veniturile generate de activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj publicat pe platforma X.

Șefa executivului european a precizat că Uniunea Europeană pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro pentru a sprijini rezistența țării în fața războiului declanșat de Rusia.

Transferul a fost anunțat la numai câteva ore după unul dintre cele mai sângeroase atacuri lansate de Rusia asupra Kievului în acest an.

Autoritățile ucrainene au anunțat că rachete balistice și drone au lovit mai multe zone ale capitalei în timpul nopții, provocând moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea altor 44. Printre țintele lovite s-au numărat clădiri de locuințe, depozite și o gară.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că sisteme suplimentare de interceptare a rachetelor „ar fi putut salva vieți” și a afirmat că întârzierile în livrarea sistemelor occidentale de apărare antiaeriană contribuie la creșterea numărului de victime.

După invazia pe scară largă a Ucrainei, lansată de Rusia în februarie 2022, Uniunea Europeană a înghețat peste 210 miliarde de euro din rezervele Băncii Centrale a Rusiei.

Începând din 2024, instituțiile financiare care administrează aceste active sunt obligate să separe profiturile extraordinare generate de ele. Acest mecanism permite Uniunii Europene să utilizeze veniturile obținute pentru sprijinirea Ucrainei, fără a confisca activele rusești propriu-zise.

Decizia reprezintă unul dintre principalele instrumente financiare prin care Uniunea Europeană continuă să susțină Ucraina, în paralel cu sancțiunile economice impuse Rusiei și cu sprijinul militar și umanitar oferit Kievului.