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Declarații și măsuri privind cumulul pensiei cu salariul la stat. Ce schimbări pregătește Guvernul

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Declarații și măsuri privind cumulul pensiei cu salariul la stat. Ce schimbări pregătește GuvernulPensie. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Guvernul pregătește modificarea regulilor privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, iar premierul Ilie Bolojan susține că măsura urmărește eliminarea situațiilor în care aceeași persoană încasează simultan venituri din pensie și salariu plătite din fonduri publice.

Proiectul de lege a fost aprobat de Executiv și urmează parcursul parlamentar. Până la adoptarea și intrarea sa în vigoare, legislația actuală rămâne aplicabilă, ceea ce înseamnă că regulile privind cumulul pensiei cu salariul nu se modifică deocamdată.

Ministerul Muncii precizează că inițiativa vizează în principal beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare care lucrează în instituții publice.

Premierul: scopul este limitarea cumulului din fonduri publice

Premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul urmărește o utilizare mai eficientă a fondurilor publice și un tratament considerat mai echitabil între angajații din sistemul public.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful Executivului, persoanele vizate de proiect ar urma să aibă două opțiuni: fie să rămână în activitate și să încaseze salariul, păstrând doar 15% din pensia de serviciu, fie să renunțe la postul din sectorul public și să beneficieze integral de pensie.

Guvernul subliniază că măsura nu urmărește interzicerea activității pensionarilor în mediul privat și nici modificarea regulilor pentru pensiile contributive, acestea nefiind vizate în aceeași manieră de proiectul de lege.

Cine este vizat de proiect

Conform formei aprobate de Guvern, principalele categorii vizate sunt beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare care ocupă funcții remunerate din bugetul de stat.

pensie

pensie

În schimb, persoanele care beneficiază exclusiv de pensii contributive nu sunt incluse în aceeași categorie de restricții, iar proiectul prevede și unele excepții pentru anumite domenii sau categorii profesionale. Forma finală va putea fi modificată în Parlament înainte de adoptare.

Ce se aplică în prezent

În prezent, cumulul pensiei cu salariul nu este interzis în mod general. Pensionarii pentru limită de vârstă pot continua să desfășoare activitate salariată, inclusiv în sectorul privat, iar în sectorul public se aplică legislația aflată în vigoare până la finalizarea procedurii legislative.

Ministerul Muncii a precizat că proiectul nu produce efecte juridice înainte de adoptarea de către Parlament, promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial. Până atunci, regulile actuale rămân neschimbate.

Proiectul, dezbătut și votat în Parlament

După aprobarea în Guvern, proiectul va fi dezbătut și votat în Parlament. Abia după finalizarea procedurii legislative și publicarea actului normativ în Monitorul Oficial noile reguli vor putea intra în vigoare.

Până atunci, pensionarii și instituțiile publice trebuie să respecte cadrul legislativ existent, iar eventualele modificări vor depinde de forma finală adoptată de Parlament.

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