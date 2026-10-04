Primele, sporurile și alte venituri obținute de-a lungul anilor de muncă pot contribui la creșterea pensiei, dacă pentru acestea s-au plătit contribuții de asigurări sociale. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), anumite câștiguri, inclusiv al 13-lea salariu, plata orelor suplimentare și unele bonusuri, pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea drepturilor de pensie, în funcție de perioada în care au fost obținute și de documentele justificative.

Noua lege a pensiilor, nr. 360/2023, permite valorificarea unor venituri care nu au fost incluse întotdeauna în calculul drepturilor de pensie. Printre acestea se numără primele anuale, recompensele acordate pentru rezultate deosebite, al 13-lea salariu și veniturile obținute din prestarea orelor suplimentare.

Potrivit normelor de aplicare a legii, pot fi luate în considerare și formele de retribuire în acord, în regie sau în funcție de timpul lucrat, precum și anumite indemnizații și recompense acordate salariaților din diferite domenii de activitate.

Pentru ca aceste venituri să fie valorificate, trebuie să fi fost supuse contribuției de asigurări sociale, conform legislației aplicabile la momentul acordării. De asemenea, sumele trebuie să poată fi dovedite prin documente care respectă cerințele legale.

Pe lângă primele și veniturile ocazionale, la calcularea pensiei pot fi luate în considerare și anumite sporuri permanente acordate înainte de 1 aprilie 2001.

Printre acestea se regăsesc sporul de vechime în muncă, sporurile pentru condiții deosebite sau grele de muncă, cele pentru activitatea desfășurată în subteran, pe platforme marine de foraj și extracție, precum și sporurile pentru munca de noapte.

Lista include și indemnizația de zbor, sporurile pentru activitatea desfășurată sistematic peste programul normal de lucru, cele pentru exercitarea unei funcții suplimentare și alte drepturi salariale prevăzute de legislația specifică anumitor profesii.

Valorificarea acestor venituri depinde de reglementările în vigoare în perioada în care au fost acordate, dar și de existența documentelor care atestă plata lor.

Pentru veniturile obținute înainte de 1 aprilie 2001, pensionarii pot avea nevoie de adeverințe care să ateste sumele încasate, în special atunci când acestea nu sunt înscrise în carnetul de muncă sau nu se regăsesc în documentele existente la Casa de Pensii.

Adeverința trebuie întocmită pe baza statelor de plată și poate fi eliberată de fostul angajator, de deținătorul legal al arhivei sau de un operator economic autorizat de Arhivele Naționale.

Documentul trebuie să cuprindă perioada lucrată, funcția ocupată, denumirea sporului sau a venitului suplimentar, cuantumul acestuia și temeiul legal în baza căruia a fost acordat. De asemenea, adeverința trebuie să fie emisă în original și să respecte condițiile de certificare prevăzute de lege.

Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, datele privind veniturile și contribuțiile sunt, în general, transmise electronic de angajatori și sunt înregistrate în sistemul informatic al Casei de Pensii.

Persoanele care au lucrat la societăți comerciale care și-au încetat activitatea pot solicita documentele necesare de la operatorii economici autorizați care au preluat arhivele fostelor companii.

Aceste firme pot elibera adeverințe privind vechimea în muncă, veniturile realizate și sporurile acordate, pe baza documentelor păstrate în arhivă. Serviciile sunt contra cost, iar tarifele maxime sunt stabilite anual de Arhivele Naționale.

În 2026, limitele tarifare sunt prevăzute în Dispoziția nr. I/8 din 22 ianuarie 2026. Costul poate include taxa administrativă, cercetarea documentelor pentru perioada solicitată, eliberarea adeverinței, TVA și, dacă este cazul, cheltuielile de expediere.

Legea pensiilor stabilește procente specifice pentru calcularea sporului de vechime în anumite perioade, atunci când venitul total lunar nu poate fi dovedit.

Pentru intervalul 1 martie 1970 – 31 august 1983, procentele variază între 3% și 10%, în funcție de vechimea acumulată. În perioada 1 septembrie 1983 – 31 martie 1992, acestea sunt cuprinse între 3% și 15%, tot în funcție de anii lucrați.

Pentru activitatea desfășurată între 1 aprilie 1992 și 31 martie 2001, se ia în considerare sporul de vechime înscris în carnetul de muncă sau dovedit prin adeverință.

Primele, sporurile și orele suplimentare nu se adaugă direct la pensia lunară, ci sunt utilizate pentru recalcularea punctajelor lunare aferente perioadelor în care au fost obținute.

Dacă aceste venituri nu au fost valorificate la stabilirea inițială a pensiei și îndeplinesc condițiile legale, includerea lor poate conduce la un punctaj mai mare și, implicit, la majorarea pensiei.

În schimb, dacă veniturile au fost deja luate în calcul, nu pot fi dovedite prin documente conforme sau nu au fost supuse contribuțiilor de asigurări sociale, depunerea unei adeverințe nu garantează o creștere a drepturilor de pensie.