Milioane de angajați din România contribuie lunar la Pilonul II de pensii, însă nu toți știu unde ajung sumele reținute, cum sunt administrate și ce drepturi au asupra banilor. Autoritatea de Supraveghere Financiară și Blocul Național Sindical au prezentat modul în care funcționează sistemul privat obligatoriu și pașii prin care participanții își pot verifica economiile.

Pilonul II de pensii reprezintă sistemul pensiilor private obligatorii din România. O parte din contribuția lunară pentru pensie este transferată într-un cont individual deschis pe numele angajatului și administrat de un fond privat.

În prezent, cota direcționată către Pilonul II este de 4,75% din venitul brut. Banii sunt investiți de administratorul fondului, iar valoarea contului poate crește în timp, în funcție de contribuțiile acumulate și de rezultatele investițiilor.

„Pilonul II este un sistem de pensii private obligatorii în România. Din contribuțiile tale lunare, o parte, în prezent 4,75% din venitul brut, merge automat într-un fond privat pe numele tău personal. Spre deosebire de Pilonul I, pensia de stat, banii din Pilonul II sunt ai tăi. Sunt investiți, pot crește în timp și, foarte important, se și moștenesc”, spun reprezentanții ASF în materialul video de educație financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară le recomandă participanților să verifice periodic evoluția contului și să păstreze legătura cu administratorul fondului de pensii.

Fiecare participant poate afla valoarea banilor strânși în cont contactând administratorul fondului la care contribuie. Totodată, datele personale și informațiile de contact trebuie actualizate pentru ca notificările să poată fi transmise fără probleme.

„Ce poți face concret? Poți alege fondul la care să contribui. Poți verifica valoarea contului oricând prin administratorul tău și este important să îți actualizezi datele de contact, ca să nu pierzi legătura cu fondul tău.”, mai spun reprezentanții ASF.

Actualizarea numărului de telefon, a adresei de e-mail sau a celorlalte date personale permite administratorului să transmită informații despre cont și despre evoluția economiilor acumulate.

„Nu este un ban pierdut, este un ban investit pentru viitorul tău, dar doar dacă știi că există și îl urmărești. Știi la ce fond de Pilon II ești? Dacă nu, verifică astăzi pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară.”, recomandă reprezentanții ASF la finalul materialului video.

Explicațiile fac parte dintr-o campanie de educație financiară desfășurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară și Blocul Național Sindical. Programul urmărește să prezinte într-o formă accesibilă funcționarea Pilonului II și drepturile persoanelor care contribuie.

Aderarea la Pilonul II se face în funcție de vârsta angajatului. Persoanele cu vârsta sub 35 de ani sunt obligate să participe la sistem de la primul loc de muncă și au la dispoziție patru luni pentru a-și alege un fond.

În cazul în care angajatul nu optează pentru un administrator în acest interval, Casa Națională de Pensii Publice îl repartizează automat și aleatoriu la unul dintre fondurile existente.

Persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani pot adera voluntar, prin depunerea unei cereri la administratorul ales. După împlinirea vârstei de 45 de ani, aderarea la Pilonul II nu mai este permisă.

Înainte de semnarea actului de aderare, participanții pot compara randamentele, comisioanele și istoricul celor șapte fonduri private obligatorii autorizate în România.

După alegerea administratorului, angajatul trebuie să semneze un act individual de aderare, care va fi înregistrat oficial. O persoană poate contribui la un singur fond de pensii administrat privat.

Cei care nu știu la ce fond au fost repartizați pot verifica informația prin intermediul portalului oficial al Autorității de Supraveghere Financiară, folosind datele personale solicitate.