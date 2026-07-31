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Salariul minim mărit schimbă trei drepturi din sistemul de pensii. Anunțul CNPP

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Salariul minim mărit schimbă trei drepturi din sistemul de pensii. Anunțul CNPPBani. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Majorarea salariului de bază minim brut pe țară produce efecte directe asupra unor drepturi administrate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), nu doar asupra veniturilor angajaților.

Instituția a explicat că noul nivel al salariului minim influențează contribuția minimă pentru asigurarea voluntară la pensie, indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I și plafonul indemnizațiilor acordate membrilor uniunilor de creație.

Schimbările se aplică după creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, iar valorile calculate în funcție de acest indicator sunt actualizate automat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Măsurile îi vizează atât pe cei care aleg să contribuie voluntar la sistemul public de pensii, cât și pe anumite categorii de pensionari și beneficiari ai unor indemnizații speciale.

Crește contribuția minimă pentru asigurarea voluntară

CNPP precizează că persoanele care încheie un contract de asigurare socială pentru a se asigura voluntar în sistemul public de pensii trebuie să țină cont de noul prag minim al venitului asigurat.

Începând cu aplicarea noului salariu minim, venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic de 4.325 de lei, iar contribuția de asigurări sociale reprezintă 25% din această sumă. Astfel, contribuția minimă lunară ajunge la 1.081,25 lei, fiind mai mare decât nivelul anterior.

Acest tip de contract este utilizat de persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii, dar doresc să își completeze stagiul de cotizare.

Indemnizația de însoțitor este recalculată

Majorarea salariului minim influențează și indemnizația acordată pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I.

Calcul pensie

Calcul pensie. Sursă foto: ChatGPT

Conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, această indemnizație reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. În urma modificării salariului minim, indemnizația ajunge la 2.163 de lei, față de 2.025 de lei anterior.

CNPP subliniază că mecanismul de calcul este prevăzut de lege, astfel încât valoarea indemnizației se modifică automat ori de câte ori este actualizat salariul minim brut.

Se modifică și plafonul indemnizațiilor pentru membrii uniunilor de creație

Un alt efect al majorării salariului minim privește indemnizațiile acordate membrilor uniunilor de creatori, în baza legislației specifice.

Potrivit informațiilor publicate de casele teritoriale de pensii, aceste indemnizații nu pot depăși echivalentul a două salarii minime brute pe țară. Odată cu noul salariu minim de 4.325 de lei, plafonul maxim al indemnizației urcă la 8.650 de lei.

Nu este vorba despre o majorare generală a pensiilor

Casa Națională de Pensii atrage atenția că aceste modificări nu reprezintă o creștere generală a tuturor pensiilor din România.

Schimbările sunt generate exclusiv de majorarea salariului minim brut și afectează drepturile care sunt calculate în funcție de acest indicator economic. Pentru restul pensiilor din sistemul public, regulile de calcul rămân cele prevăzute de legislația în vigoare

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