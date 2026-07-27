Mai multe hotărâri pronunțate de instanțe le oferă speranțe pensionarilor care au lucrat în condiții speciale sau deosebite de muncă, fostele grupe I și II, anunță avocatul ieșean Ionuț Bârsan.

El arată că, în unele cazuri, judecătorii au obligat Casele de Pensii să recalculeze drepturile de pensie prin raportare la un stagiu complet de cotizare mai mic, ceea ce poate duce implicit la majorarea pensiei.

Pensionarii care au lucrat în condiții speciale sau deosebite s-au numărat printre cei mai nemulțumiți de efectele noii formule de recalculare a pensiilor.

Una dintre principalele probleme reclamate este legată de punctele de stabilitate sau bonusurile acordate pentru anii lucrați peste stagiul de 25 de ani.

Persoanele care au muncit în condiții speciale sau deosebite nu ajung întotdeauna la un număr mare de ani de contribuție, astfel că beneficiază mai puțin de aceste puncte.

O altă nemulțumire a pensionarilor ajunsă la instanțe viza modul în care noua lege a pensiilor tratează perioada suplimentară acordată pentru activitatea desfășurată în grupele de muncă, considerată necontributivă.

Unii pensionari au contestat această interpretare în instanță, în timp ce o analiză finală a Curții Constituționale a României (CCR) este încă așteptată.

În acest context, trei decizii ale instanțelor aduc o posibilă soluție pentru anumite categorii de pensionari, spune avocatul Ionuț Bârsan. Potrivit acestuia, Casele de Pensii au fost obligate să recalculeze pensiile folosind un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, și nu unul de 30 de ani.

„Pentru cei ce s-au pensionat înainte de 1.04.2001 (și au fie 20 de ani de grupa 1 sau 25 de ani de grupa a 2-a) sau pentru cei ce beneficiază de pensie de urmaș de pe urma celor pensionați înainte de 1.04.2001… se poate obține stagiul de cotizare de 20 de ani in loc de 30 de ani cu mărirea pensiei.

Acest efect direct este determinat de formula matematică folosită anterior în sistemul de pensii. (...) Deoarece stagiul complet de cotizare se află la numitorul fracției, scăderea acestuia de la 30 la 20 de ani conduce automat la majorarea rezultatului”, a spus avocatul.

El a prezentat și trei sentințe în acest sens. „Admite în parte acțiunea formulată de reclamantul P.V. în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Iaşi. Obligă pârâta la emiterea unei noi decizii de pensie prin care să revizuiască drepturile de pensie ale reclamantului stabilite prin decizia de pensionare nr. 177366/12.05.1998, prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 20 de ani.

Obligă pârâta să achite reclamantului eventuale deferențe de pensie, calculate începând cu 18.08.2022 şi până la data plăţii efective a diferenţelor de drepturi băneşti, actualizate cu indicele de inflație la data plății efective, precum şi la plata dobânzii legale penalizatoare aferente, calculate de la data scadenței fiecărei obligații lunare de plată şi până la data plății efective”, se arată într-una dintre acestea.

Măsura îi poate viza pe cei care s-au pensionat înainte de 1.04.2001 și au fie 20 de ani de grupa 1, fie 25 de ani de grupa a 2-a, precum și pe cei care beneficiază de pensie de urmaș în urma unor persoane pensionate înainte de 1.04.2001.