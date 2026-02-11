Majorare de 50% a punctajelor pentru anumite categorii de pensionari. Mii de procese cu Casa de Pensii

O hotărâre a Înaltei Curți de Casație și Justiție deschide calea unor majorări semnificative de pensie pentru o categorie de pensionari, prin creșterea punctajelor lunare cu 50%. În prezent, Casa de Pensii este implicată în aproximativ 18.000 de procese cu pensionari, iar peste 2.000 de sesizări privind noua lege a pensiilor au fost înaintate Curții Constituționale.

Decizia instanței supreme vizează modul în care sunt tratate perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă, atunci când acestea sunt asimilate unui stagiu de cotizare în condiții speciale.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că asimilarea perioadei în care salariaţii au desfăşurat activităţi încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale, produce efecte şi în ceea ce priveşte majorarea punctajelor lunare cu 50%.

Textul deciziei precizează explicit:

„Asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare.”

Prin urmare, nu doar stagiul de cotizare este influențat, ci și valoarea efectivă a punctajelor lunare, ceea ce se traduce în pensii mai mari.

Activităţile menţionate la art. 30 alin. (1) lit. i) fac referire la persoanele care au lucrat în termocentrale pe bază de cărbune, inclusiv în unităţi de extracţie a cărbunelui. Majorarea punctajelor cu 50% se aplică acestor categorii de pensionari. Un exemplu este cazul unui fost angajat al S.C. Termoserv Turceni S.A., filială a S.C. Termoelectrica S.A., care a desfăşurat activităţi de mentenanţă. Tribunalul Dolj a decis în favoarea acestuia.

„Dispune ca punctajele lunare şi pentru activitatea prestată în perioada 01.03.1988-25.09.1990, 17.10.1991-30.09.1999, 01.11.1999-01.04.2001 să fie majorate cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010”.

În urma hotărârii, Casa de Pensii este obligată să recalculeze drepturile pentru perioada 1988-2001, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă a pensiei, de ordinul câtorva sute de lei.

În cazul altor pensionari care au lucrat în condiții speciale, dar nu în termocentrale, majorarea nu se aplică automat. Aceștia trebuie să inițieze acțiuni în instanță pentru a obține eventuale recalculări. Totuși, existența deciziei Înaltei Curți reprezintă un precedent juridic important.

În paralel, așa-numita „mică recalculare” a pensiilor înaintează mai greu decât era planificat, din cauza volumului mare de solicitări și a deficitului de personal din cadrul caselor teritoriale de pensii.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat situația într-un interviu acordat la Radio România Actualități:

„Asta este un proiect care se va termina destul de târziu, în sensul că vin permanent pensionari cu documente și rezolvi una, vine încă una și tot așa. Îmi cer scuze că durează mai mult decât era planificat, dar în același timp vă dau și contextul. Pentru că și la Casa de Pensii lucrează oameni pentru care trebuie să avem respect și înțelegere, așa cum trebuie să avem respect și înțelegere și pentru drepturile pensionarilor. Apropo de reducerile bugetare, ca să ne respectăm angajamentele față de oameni, avem nevoie de funcționari publici și nu vom tăia de acolo, tocmai pentru a putea să facem față, pe cât posibil, acestei avalanșe de solicitări legitime și corecte ale cetățenilor.”

Reamintim că „mica recalculare” a început oficial în septembrie 2024, însă softul de calcul a devenit funcțional abia în iulie anul trecut. Pensionarii trebuie să depună adeverințe privind veniturile nepermanente – sporuri, prime, premii – realizate înainte de 1 aprilie 2001 și pentru care s-au achitat contribuții.

În același context, ministrul Muncii a prezentat și măsurile incluse în pachetul de solidaritate propus de PSD pentru anul 2026. Sprijinul pentru pensionari ar urma să fie acordat în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun.

„În legătură cu pachetul de solidaritate, există trei linii principale. În primul rând, este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii. Pensionarii cu venituri sub 1.500 lei, cu pensie sub 1.500 lei, care vor primi un cuantum de 1.000 lei, în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensia sub 2.000 lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 lei, care vor primi un sprijin de 600 lei”, a declarat Florin Manole la Parlament.

Ministrul a menționat și alte măsuri, inclusiv sprijin pentru copii din familii vulnerabile și renunțarea la CASS pentru anumite categorii, precum mamele, veteranii de război și beneficiarii de venit minim de incluziune.

Impactul bugetar estimat pentru sprijinul destinat pensionarilor este de aproximativ 2,3 miliarde de lei, iar cel pentru măsurile dedicate copiilor este de 320 de milioane de lei.

„Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar beneficiari mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ţine cont pe de o parte de restricţiile bugetare, dar, pe de altă parte, nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care, în contextul creşterii preţurilor, inflaţiei, au nevoie de sprijinul nostru”, a subliniat Manole.