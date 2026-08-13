Românii pot ieși la pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără diminuarea pensiei, dacă îndeplinesc condițiile privind stagiul de cotizare. Legea pensiilor stabilește ce perioade sunt considerate contributive și ce stagii pot fi folosite pentru cei cinci ani suplimentari necesari.

Ieșirea la pensie înainte de atingerea vârstei standard nu presupune automat aplicarea unei penalizări. În anumite situații, persoanele care au acumulat suficienți ani de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme. Pentru acordarea acestui drept sunt importante atât stagiul complet contributiv, cât și perioadele acumulate peste acesta. Potrivit articolului 56, persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5 cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard.

Pentru bărbați, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. În baza articolului 56 din Legea 360/2003, aceștia pot solicita pensia pentru limită de vârstă începând de la 60 de ani, dacă îndeplinesc cerința privind stagiul.

În cazul femeilor, vârsta standard este cea stabilită în anexa nr. 5, în funcție de luna și anul nașterii. Vârsta de pensionare redusă prin aplicarea articolului 56 este cu cinci ani mai mică decât vârsta standard corespunzătoare.

Condiția referitoare la stagiu este formată din două elemente. Primul este realizarea stagiului complet contributiv. Pentru bărbați, acesta este de 35 de ani, iar pentru femei este cel prevăzut de lege în funcție de luna și anul nașterii. A doua condiție presupune acumularea a încă cinci ani de stagiu peste stagiul complet contributiv.

În cadrul stagiului complet contributiv poate fi inclus și stagiul cumpărat.

Pentru cei cinci ani realizați suplimentar pot fi luate în calcul mai multe categorii de perioade.

În această categorie poate intra, în primul rând, stagiul contributiv acumulat prin continuarea activității cu contract de muncă după îndeplinirea stagiului complet contributiv.

Pot fi luate în calcul și anumite stagii asimilate. Printre acestea se află perioada efectuării serviciului militar, facultatea urmată la cursuri de zi, concediile medicale din perioada 2001-2006 și concediul pentru creșterea copilului din perioada 2001-2006.

În calcul pot intra și stagii necontributive, inclusiv perioada de șomaj de dinainte de anul 2001, stagiile suplimentare acordate pentru grupele de muncă și alte perioade necontributive, printre care și șomajul tehnic.

Reducerea cu până la cinci ani a vârstei standard de pensionare acordată în temeiul articolului 56 nu poate fi cumulată cu o altă reducere a vârstei de pensionare.

Bărbații au în prezent o vârstă standard de pensionare de 65 de ani, în timp ce pentru femei aceasta este mai redusă. Diferența urmează însă să fie eliminată treptat, prin majorarea graduală stabilită de lege.

Ținta este ca, până în 2035, femeile și bărbații să aibă aceeași vârstă standard de pensionare, de 65 de ani. Creșterea se face etapizat, astfel încât fiecare generație de femei să aibă o perioadă de activitate puțin mai mare decât generația precedentă.

La 1 iulie 2026, vârsta de pensionare a femeilor a crescut cu o lună și a ajuns la 62 de ani și 7 luni. Pentru femeile care se pensionează după această dată, vârsta continuă să avanseze gradual. Următoarea creștere este programată pentru 1 februarie 2027, când vârsta standard va ajunge la 62 de ani și 8 luni. Ulterior, majorările vor continua etapizat.

Modificarea graduală are rolul de a evita o schimbare bruscă și de a permite adaptarea treptată a pieței muncii și a sistemului de pensii.

În paralel cu vârsta standard de pensionare, crește treptat și stagiul complet de cotizare contributiv pentru femei. Pentru femeile care se pensionează după 1 august 2026, stagiul complet contributiv crește cu o lună și ajunge la 33 de ani și 6 luni.

Majorarea va continua progresiv. În octombrie 2026, stagiul complet va ajunge la 33 de ani și 7 luni, iar în ianuarie 2027 va crește la 33 de ani și 8 luni.

În cazul bărbaților, regulile rămân neschimbate: stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, iar vârsta standard de pensionare este de 65 de ani.