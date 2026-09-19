Dumitru Dragomir este nemulțumit de pensia primită de soția sa după cinci decenii de muncă în învățământ. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a mărturisit că aceasta încasează lunar 3.200 de lei, în timp ce veniturile sale depășesc 5.000 de euro, potrivit Fanatik.

Dumitru Dragomir a vorbit despre pensia soției sale și despre perioada îndelungată în care aceasta a lucrat în sistemul de învățământ. Fostul șef al LPF a susținut că soția sa a lipsit foarte rar de la școală de-a lungul celor 50 de ani de activitate.

„Doamna mea are pensie 3.200 de lei. 50 de ani a muncit în învăţământ, n-a lipsit de 50 de ori de la şcoală în astea cinci decenii. N-a lipsit o dată pe an”, a dezvăluit fostul şef al LPF.

Dragomir a vorbit și despre veniturile pe care soția sa le-a avut în perioada de activitate.

„Salariul îl avea în jur de 3.000 de lei. În ultimii cinci ani s-a mai mărit, dar a avut sub 3.000 de lei”, a mai spus Mitică Dragomir, despre soţia sa, în emisiunea Profețiile lui Mitică.

Veniturile fostului șef al LPF sunt considerabil mai mari decât pensia soției sale. Dumitru Dragomir încasează aproximativ 1.500 de euro din pensia obținută după mandatul de deputat din partea Partidului România Mare.

La această sumă se adaugă o rentă viageră de câteva sute de euro și pensia bazată pe contribuțiile realizate în perioada în care a condus Liga Profesionistă de Fotbal. În total, veniturile sale lunare depășesc 5.000 de euro.

Datele Institutului Național de Statistică arată că pensia medie lunară a ajuns la 2.942 de lei în trimestrul al doilea din 2026. Valoarea a crescut cu doar 0,3% față de primele trei luni ale anului.

În același timp, indicele pensiei medii reale a fost de 98,1%, ceea ce indică o scădere în termeni reali pe fondul evoluției prețurilor.

Numărul mediu al pensionarilor a coborât în trimestrul al doilea la 4,913 milioane de persoane, cu 7.000 mai puține decât în trimestrul precedent. Dintre aceștia, 4,573 milioane erau pensionari de asigurări sociale de stat.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.821 de lei, în creștere cu numai 0,04% față de primul trimestru al anului.