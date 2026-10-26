Ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, afirmă că amploarea la care au ajuns meditațiile private indică probleme serioase în sistemul de învățământ de stat și susține că elevii ar trebui să poată recupera materia sau să progreseze prin sprijinul primit la școală.

„Dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații decât pe ici, pe colo. Pot să înțeleg cazuri izolate”, a declarat ministrul.

Costreie a precizat că activitățile de pregătire suplimentară existente trebuie fiscalizate, dar a subliniat că frecvența fenomenului ridică semne de întrebare privind capacitatea școlii de a răspunde nevoilor elevilor.

„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a afirmat acesta.

Ministrul a susținut că sistemul de educație ar trebui să ofere sprijin adaptat fiecărui copil, în funcție de nivelul și nevoile sale. „Dacă vorbim de medicină personalizată, eu cred că trebuie să vorbim și de educație personalizată”, a explicat Costreie.

El a recunoscut însă că aplicarea acestei abordări este dificilă în clasele cu mulți elevi, unde profesorii nu pot lucra întotdeauna individual cu fiecare copil.

În opinia sa, elevii care întâmpină dificultăți ar trebui să poată beneficia de programe remediale organizate în școală, în timp ce părinții pot recurge la meditații pentru sprijin suplimentar.

Potrivit studiului „Liceeni din România. Implicarea și autonomia liceenilor”, realizat de Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Ministerului Educației, aproape jumătate dintre liceeni apelează la meditații pentru pregătirea suplimentară în vederea examenului de Bacalaureat.

Studiul arată și că 24,8% dintre elevi se bazează pe ajutorul profesorului de la clasă.

Costurile pregătirii suplimentare reprezintă, de asemenea, o povară pentru familii.

Legislația interzice profesorilor să ofere meditații contra cost elevilor din propriile clase, această practică fiind încadrată drept abatere disciplinară.