Un elev în vârstă de 14 ani, din Cluj-Napoca, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi adresat amenințări și expresii jignitoare unui profesor, în timpul programului școlar. Incidentul a avut loc joi dimineață, iar polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Polițiștii Secției 7 din Cluj-Napoca au primit sesizarea în jurul orei 10:00, după ce un cadru didactic de la o unitate de învățământ din municipiu ar fi fost amenințat de un elev.

„La data de 26 noiembrie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii din cadrul Secţiei 7 Poliţie Cluj-Napoca au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că un cadru didactic dintr-o unitate de învăţământ, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost ameninţat de către un elev, în incinta instituţiei”, a transmis, joi seară, IPJ Cluj.

Din verificările efectuate a reieșit că incidentul s-ar fi petrecut între orele 09:30 și 10:00. În acest interval, profesorul ar fi fost abordat de minor, care i-ar fi adresat jigniri și amenințări cu acte de violență.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat elevul, un băiat de 14 ani din Cluj-Napoca.

După administrarea probelor, autoritățile au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și în ce împrejurări a avut loc incidentul.

Reamintim că, în luna octombrie, un profesor de Educație fizică de la Școala Gimnazială nr. 15 din Timișoara a fost agresat de tatăl și fratele mai mare al unui elev de clasa a V-a, după ce îi atrăsese atenția copilului asupra comportamentului din timpul orei.

Cei doi membri ai familiei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ancheta a vizat și modul în care aceștia au reușit să intre în unitatea de învățământ.

Incidentul s-a petrecut în curtea școlii. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, după ce profesorul i-a atras atenția asupra comportamentului său, elevul a plecat acasă și s-a întors la școală însoțit de tatăl și fratele său mai mare.

Disputa dintre membrii familiei și profesor a degenerat, iar cadrul didactic a fost agresat fizic.

Învățătorul de serviciu a apelat numărul de urgență 112 și a anunțat conducerea unității de învățământ. Polițiștii au intervenit la fața locului și au dus la audieri persoanele implicate, dar și martorii incidentului.

După administrarea probelor, tatăl și fratele elevului au fost reținuți pentru 24 de ore. Cercetările au continuat pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

În urma agresiunii, profesorul a obținut un certificat medico-legal care a indicat necesitatea a cinci zile de îngrijiri medicale.

Elevii care au asistat la incident au fost incluși în măsuri de consiliere psihologică, pentru a beneficia de sprijin după cele întâmplate.

Inspectoratul Școlar Județean Timiș a urmărit evoluția cazului și a colaborat cu reprezentanții școlii și cu anchetatorii. Totodată, autoritățile au verificat cum au putut membrii familiei să pătrundă în incinta unității de învățământ.

Profesorii au atras atenția că situațiile în care părinții merg la școală pentru a le cere socoteală cadrelor didactice au devenit tot mai frecvente în ultimii ani.