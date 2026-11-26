Frații Ion Balint, zis „Nuțu Cămătaru”, și Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, au fost arestați preventiv joi seara, printr-o decizie a Tribunalului București. Procurorii DIICOT solicitaseră această măsură împotriva celor doi și a altor șapte persoane, toate reținute în dosarul care vizează controlarea activității unor interpreți de muzică lăutărească și manele. În urma perchezițiilor, anchetatorii au confiscat 420.000 de euro și trei arme neletale, iar asupra a trei autoturisme de lux a fost instituit sechestru asigurător, potrivit informațiilor din dosar și referatului DIICOT.

Potrivit procurorilor, în dosar sunt vizate mai multe presupuse activități infracționale, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, șantajul, cămătăria, traficul de persoane și supunerea la muncă forțată sau obligatorie.

Referatul descrie presupuse mecanisme prin care membrii grupării ar fi exercitat presiuni asupra unor artiști, pentru a-i determina să cânte la evenimente stabilite de aceștia, în condițiile impuse de grupare sau fără să primească plata cuvenită.

În cazul lui Florin Salam, procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2025 – septembrie 2026, mai mulți membri ai grupării ar fi pus la punct un mecanism prin care artistul era dus la evenimente, supravegheat și obligat să susțină programe muzicale. Potrivit referatului, rolul lui Balint Vasile-Daniel, zis „Dani al lu Sile”, ar fi fost să identifice cluburi și evenimente, să îl primească și să îl supravegheze pe interpret, dar și să încaseze banii obținuți din bilete și o parte din sumele primite din dedicații.

Procurorii estimează că foloasele obținute prin acest mecanism s-ar fi ridicat la aproximativ 150.000 de lei.

Într-o discuție interceptată, Nuțu Cămătaru îi povestea soției sale despre un eveniment la care Florin Salam ar fi fost dus să cânte fără să fie plătit. Acesta ar fi primit 5.000 de lei din dedicații, iar Sile Cămătaru i-ar fi cerut o parte din bani.

„Și-am vorbit cu Giovani ăla, ai înțeles? Da, și i-am zis «Bă!», că se duce-n seara asta să cânte, la Ploiești! L-a chemat Dani al lu Sile”, îi spunea Nuțu Cămătaru soției sale, potrivit stenogramei din referat.

În aceeași conversație, acesta relata că artistul primise bani din dedicații, iar Sile Cămătaru îi solicitase o parte din sumă.

O altă discuție redată de procurori conține o amenințare la adresa interpretului: „Spune-i că dacă la mine vine la 8, n-o să îi dau niciun ban și într-una din astea o să-l bag în portbagaj și o să-l, n-o să-l mai las să cânte”.

Procurorii menționează și că Florin Salam ar fi fost obligat să cânte la evenimente fără să primească remunerația convenită. Într-un alt episod, artistul ar fi fost determinat să remită câte 1.000 de euro unor persoane din grupare, din banii obținuți în urma dedicațiilor, iar ulterior Sile Cămătaru i-ar fi solicitat încă 3.000 de euro.

Dosarul cuprinde și interceptări referitoare la interpretul Luis Gabriel și la participarea acestuia la festivalul NIBIRU.

Într-o conversație telefonică din 12 martie 2026, Șpac Vladimir-Florin i-a transmis lui Czeller Ștefan, asociat al artistului, că Nuțu Cămătaru nu ar fi dorit ca acesta să semneze un contract cu organizatorii festivalului.

„Bun, Ștefane! Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”, i-a spus Șpac interlocutorului.

Czeller Ștefan i-a răspuns că Luis Gabriel discutase deja cu Nuțu Cămătaru: „Băi, acolo a vorbit… chiar aseară a vorbit cu tata Nuțu, Luis. Nu mă bag! Nu e treaba mea!”.

Într-un alt pasaj din referat, procurorii redau o afirmație atribuită lui Nedelcu, potrivit căreia Nuțu Cămătaru ar fi spus despre artist: „La anul o să cânte numai unde i-oi spune eu și lui bulangiul ăsta”.

O altă parte importantă a dosarului vizează presupuse acte de șantaj asupra administratorilor Târgului Pucheni din Sectorul 5 al Capitalei.

Procurorii susțin că, în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026, Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi exercitat presiuni asupra proprietarilor pieței, sub pretextul asigurării pazei.

Potrivit referatului, Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată Ruse-Petre-Lucian, zis „Lucică”, ar fi fost obligați să plătească lunar sume cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei. Totalul indicat de anchetatori se ridică la aproximativ 185.000 de lei.

În document sunt descrise și alte bunuri pe care Sile Cămătaru le-ar fi primit de la administratorii târgului: un autoturism Range Rover, produse alimentare de patru ori pe săptămână, facilitarea achiziționării unei mașini Dacia și diminuarea prețului unui apartament.

Într-o conversație din 20 ianuarie 2026, Nuțu Cămătaru îi povestea unei persoane din anturajul său că fratele său punea presiune pe administratorii pieței pentru a primi bani și alte bunuri. Tot atunci, acesta ar fi relatat că Sile era nemulțumit de unul dintre proprietari și ar fi spus: „Bă, să vezi ce bătaie, ce-i fac eu lui Dorel ăla, cutare, că el crede că-l las eu așa?”.

O altă stenogramă, din 20 februarie 2026, surprinde o discuție între Nuțu Cămătaru și mama sa, Stoica Smaranda, despre banii pe care Sile și fiul său ar fi urmat să îi primească de la administratorii târgului.

„Mamă, să-ți dea, să-ți dea cineva 100 de milioane pe lună…”, îi spune acesta.

„Doamneeee!”, răspunde femeia.

„Păi ești… și plus încă 50 de milioane lu’ fi-su’, separat!”, continuă Nuțu Cămătaru.

Referatul mai conține o relatare potrivit căreia unul dintre proprietari ar fi spus: „pe unu îl teroriza Mario, de-i dădea bani”.

Procurorii DIICOT au documentat și presupuse activități de cămătărie atribuite unor membri ai grupării. Potrivit referatului, Balint Vasile, zis „Sile Cămătaru”, și Balint Vasile-Daniel, zis „Dani al lu Sile”, ar fi acordat împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, cu implicarea ocazională a altor persoane.

Unul dintre exemplele prezentate de anchetatori este un împrumut de 10.000 de euro acordat lui Robert-Constantin Ocnașu, zis „Bolo”, care ar fi plătit o dobândă lunară de 1.800 de euro, în perioada iunie 2025 – martie 2026.

Un alt caz descris în document privește un împrumut de 40.000 de euro acordat lui Horia-Florin Modan, pentru care dobânda lunară ar fi fost de 10.000 de euro.

Într-o conversație din 14 octombrie 2026, Nuțu-Mario vorbea despre sumele pe care le avea de recuperat de la mai multe persoane:

„Bani… care le-am dat drumul la stradă… le dădeam drumul la banii mei și făceam jumate-jumate! Și la pagubă am fost singur! Cu frații… a… chestiile astea, dă-le-n morții lor! Am 50 de mii pe la ăla, am 20 de mii pe la ăla, am 15 mii pe la ăla, am 17 mii pe la ăla… am 30 de mii la ăla! Umblă cineva? M-ajută cineva să-mi iau… a dat cineva vreun telefon, s-a interesat cineva?”, se arată în stenogramă.

În referatul DIICOT, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile a nouă persoane: Ion Balint, zis „Nuțu Cămătaru”, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, Radu-Giovani Tuțu, Vladimir-Florin Șpac, Vasile-Daniel Balint, zis „Dani al lu Sile”, Nuțu-Mario Balint, Emanuel-Daniel Dan, zis „Manu Bombardieru”, Cezar-Roberto Petcu și Constantin-Mohamed Ionescu.

Cei nouă sunt vizați de cercetări pentru infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, cămătărie, trafic de persoane și supunerea la muncă forțată sau obligatorie. Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a acestora joi seara, după ce procurorii au solicitat luarea măsurii.