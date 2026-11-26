Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR) aduce noi obligații pentru companiile care produc, importă sau comercializează produse ambalate. Firmele trebuie să pregătească documentații tehnice și declarații de conformitate pentru ambalajele introduse pe piață, iar lipsa acestora poate duce inclusiv la retragerea produselor de la vânzare. Invitat în emisiunea „Picătura de Business”, moderată de Radu Preda și difuzată pe canalul Hai România, Marius Brânzea, director de strategie la Reciclador, a explicat că una dintre cele mai importante schimbări este obligația de a demonstra că ambalajele respectă cerințele europene.

Documentația trebuie să conțină informații despre materialele folosite, greutatea ambalajului, componentele acestuia, fotografii, schițe tehnice și rezultatele testelor necesare. În funcție de destinația ambalajului, pot fi necesare și verificări suplimentare de laborator.

„Practic, pentru fiecare ambalaj pe care îl pui pe piață trebuie să ai un dosar tehnic și o declarație de conformitate. Acestea sunt documentele esențiale pe care trebuie să le pregătească firmele”, a arătat acesta.

O dificultate importantă este identificarea responsabilității fiecărei companii. Regulamentul face diferența între producător, importator, distribuitor și fabricant, iar în anumite situații comerciantul poate prelua obligațiile fabricantului.

„Dacă ai un produs sub marcă proprie, chiar dacă ambalajul sau produsul este realizat de o altă companie, tu poți deveni fabricantul din perspectiva regulamentului european. Asta înseamnă că trebuie să te asiguri că ai documentele necesare”, a explicat invitatul lui Radu Preda.

Importatorii trebuie, la rândul lor, să verifice existența declarației de conformitate și să se asigure că produsele respectă cerințele europene înainte de a le introduce pe piață.

Problemele pot deveni mai complicate pentru retailerii care comercializează sute sau chiar mii de produse. Fiecare tip de ambalaj trebuie documentat separat, iar modificările aduse structurii, greutății sau etichetei pot impune actualizarea dosarului tehnic.

„Dacă ai 500 sau 1.000 de coduri de ambalaje, trebuie să ai documentație pentru fiecare dintre ele. Nu poți să folosești un singur dosar pentru toate produsele.”

O altă provocare este obținerea testelor de laborator. Potrivit lui Marius Brânzea, firmele se pot confrunta cu timpi mari de așteptare, mai ales pentru analizele efectuate în laboratoare specializate din alte state europene.

În cazul ambalajelor destinate contactului cu alimentele, sunt necesare și verificări privind anumite substanțe, inclusiv PFAS, conform explicațiilor oferite de invitat.

Chiar dacă sistemul de control și sancționare este încă în curs de organizare, companiile se pot confrunta cu probleme comerciale dacă nu pot demonstra conformitatea ambalajelor.

„Cel mai mare risc imediat pentru un comerciant este să i se ceară documentele și să nu le poată prezenta. Într-o asemenea situație, produsul poate fi scos de la raft”, mai arată el.

Regulamentul va fi aplicat etapizat, iar firmele trebuie să își pregătească din timp documentele și procedurile interne. Pentru comercianții care lucrează cu numeroși furnizori, verificarea conformității ambalajelor poate deveni un proces administrativ important.