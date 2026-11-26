Sile Cămătaru și fiul său, Balint Nuțu-Mario, ar fi obținut aproximativ 185.000 de lei de la trei proprietari ai Târgului Pucheni din Sectorul 5 al Capitalei, prin solicitarea unor taxe de protecție mascate sub forma unor servicii de pază. Potrivit referatului procurorilor DIICOT, sumele cerute lunar variau între 7.500 și 12.500 de lei, iar beneficiile ar fi inclus inclusiv un autoturism Range Rover și produse alimentare oferite de patru ori pe săptămână.

Potrivit anchetatorilor, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, și fiul său ar fi exercitat presiuni asupra proprietarilor Târgului Pucheni, Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Gabriel-Alexandru Arapalea și Ruse-Petre-Lucian Cioboată, zis „Lucică”.

Cei doi ar fi invocat asigurarea pazei pieței agroalimentare pentru a obține plăți lunare, însă procurorii susțin că banii reprezentau, în realitate, taxe de protecție.

Presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026. Pe lângă sumele de bani, Sile Cămătaru ar fi primit și produse alimentare de la comercianții din târg.

În referatul cu propunerea de arestare preventivă, anchetatorii descriu modul în care cei doi ar fi exercitat presiuni asupra administratorilor pieței pentru a obține banii solicitați.

Documentul conține și stenograme ale discuțiilor dintre persoanele implicate, în care sunt menționate plățile periodice și nemulțumirile proprietarilor.

„Domne, păi ce vrea fratele tău, mă scuzi că-ţi spun, asta-i taxă de protecţie, el nu face nimica, el nu aia, nu aia”, apare într-unul dintre pasajele incluse în referatul procurorilor.

Anchetatorii susțin că, prin aceste presiuni, proprietarii ar fi ajuns să achite lunar sume cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei.

Pe lângă banii solicitați, procurorii susțin că Sile Cămătaru ar fi beneficiat și de alte avantaje materiale.

După eliberarea din penitenciar, acesta ar fi primit de la Constantin Tudor, cunoscut drept Dorel Cartofaru, un autoturism Range Rover, înmatriculat cu numărul „…SLE”.

Totodată, ar fi primit produse alimentare provenite din Târgul Pucheni de patru ori pe săptămână.

Potrivit documentului anchetatorilor, valoarea totală a sumelor obținute de la cei trei proprietari se ridică la aproximativ 185.000 de lei.

Referatul procurorilor DIICOT menționează și o altă acuzație care îl vizează pe Vasile Balint. Acesta ar fi acordat împrumuturi cu dobândă, fără autorizație, în perioada mai-iulie 2026, către Silviu Toma, zis „Piticu”, și George-Ionuț Juverdeanu.

În cazul celui din urmă, anchetatorii descriu și un episod petrecut la 14 iulie 2026. Bărbatul ar fi avut o datorie față de Sile Cămătaru, iar cei doi ar fi convenit ca aceasta să fie achitată prin efectuarea unei lucrări la un imobil deținut de Balint.

Pentru că Juverdeanu nu ar fi îndeplinit sarcina convenită, Sile Cămătaru l-ar fi contactat telefonic și i-ar fi transmis un mesaj cu caracter intimidant.

„mai mă iei mult la mişto, să trăiască familia ta?”, i-ar fi transmis acesta, potrivit referatului. Ulterior, mesajul ar fi continuat cu amenințarea: „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îţi fac o vizită pe acasă şi să vedem cum facem să ne reglăm şi cu asta, basta”.

Procurorii DIICOT au solicitat joi arestarea preventivă a fraților Nuțu și Sile Cămătaru, precum și a altor șapte persoane. Instanța a admis cererea pentru toate cele nouă persoane, care fuseseră reținute inițial pentru 24 de ore.

Dosarul vizează activitatea grupării cunoscute drept Clanul Cămătarilor și presupusa exercitare a controlului asupra activității unor interpreți de muzică lăutărească și manele.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat 420.000 de euro și trei arme neletale. De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra a trei autoturisme de lux.