Sile Cămătaru și fiul său, Nuțu-Mario Balint, sunt vizați de acuzații de șantaj și amenințare într-un nou dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Printre presupusele victime s-ar afla Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, finul lui Sile Cămătaru și proprietarul Târgului Pucheni, dar și membri ai tarafului „Orchestra Luminii”, care ar fi fost constrânși să participe la o nuntă, deși intenționau să renunțe la contract. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi solicitat sume lunare de bani sub forma unei „taxe de protecție”.

Unul dintre episoadele investigate de procurori vizează formația „Orchestra Luminii” din Capitală. Membrii acesteia ar fi încercat să renunțe la un contract în valoare de 3.000 de euro, după ce organizatorii nu le-ar fi respectat condițiile stabilite inițial.

Potrivit informațiilor din dosar, la începutul lunii februarie, o persoană a mers pe Șoseaua Sălaj din Sectorul 5 pentru a lua legătura cu Nuțu Cămătaru. Scopul ar fi fost ca acesta să îi determine pe membrii formației să participe la o nuntă organizată pe 28 august 2026, în Cernavodă, județul Constanța.

Lăutarii ar fi refuzat anterior colaborarea, însă, după intervenția liderilor grupării, ar fi fost constrânși moral să onoreze contractul și să cânte la eveniment.

Un alt episod investigat de procurori se referă la presupuse acte de șantaj comise asupra proprietarilor Târgului Pucheni, situat pe Șoseaua Sălaj din Capitală.

Conform informațiilor din dosar, în perioada aprilie 2025 – noiembrie 2026, Vasile Balint, zis „Sile Cămătaru”, și fiul său, Nuțu-Mario Balint, s-ar fi folosit de statutul de lideri ai clanului și de aparența desfășurării unor activități de pază pentru a exercita presiuni asupra administratorilor pieței.

Printre persoanele vizate de presupusele amenințări s-ar afla Constantin Tudor, zis „Dorel Cartofaru”, Arapalea Gabriel-Alexandru și Cioboată Ruse-Petre-Lucian, zis „Lucică”.

Anchetatorii susțin că proprietarii ar fi fost determinați să plătească lunar sume cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei, sub forma unei taxe de protecție. Valoarea totală a banilor solicitați ar ajunge la aproximativ 185.000 de lei.

Potrivit surselor citate în dosar, presiunile asupra proprietarului Târgului Pucheni nu s-ar fi limitat la plata sumelor lunare.

După eliberarea din penitenciar, Sile Cămătaru ar fi primit de la finul său, Constantin Tudor, un autoturism de lux marca Range Rover.

De asemenea, liderul interlop ar fi beneficiat de patru ori pe săptămână de produse alimentare provenite de la Târgul Pucheni, administrat de persoanele vătămate.

Procurorii DIICOT au efectuat miercuri, 25 noiembrie, percheziții în dosarul care vizează clanul Cămătarilor. Printre persoanele care ar fi fost afectate de activitățile grupării se numără mai mulți interpreți cunoscuți, între care Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Costel Biju, Cocoș de la Călărași și Lele, potrivit surselor judiciare.

Anchetatorii susțin că artiștii ar fi fost supravegheați și intimidați pentru a refuza participarea la evenimente organizate de cluburi concurente sau la un festival desfășurat în vara anului 2026. Presiunile s-ar fi extins și asupra intermediarilor care încercau să negocieze contracte cu interpreții.

În alte situații, membrii grupării ar fi impus unor artiști să cânte fără să fie plătiți la evenimente organizate de cluburile controlate de aceștia sau să accepte onorarii considerabil mai mici decât cele solicitate în mod obișnuit.

Dosarul vizează și presupuse împrumuturi ilegale, urmate de amenințări pentru recuperarea banilor. Într-unul dintre cazurile investigate, un suspect ar fi solicitat un autoturism de lux pentru stingerea unei datorii.