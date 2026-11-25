Ideea unirii administrative dintre București și județul Ilfov revine în prim-plan, însă stârnește reacții puternice din partea conducerii Primăriei Capitalei. Ciprian Ciucu, primarul general al Bucureștiului, recunoaște că un astfel de proiect are sens din punct de vedere conceptual, dar se declară de-a dreptul îngrozit de ideea de a prelua problemele grave de infrastructură și urbanism din localitățile limitrofe.

Într-un interviu acordat postului Digi 24, ce urmează să fie difuzat sâmbătă, edilul a analizat relația de interdependență dintre Capitală și localitățile care o înconjoară. Deși admite că zona metropolitană funcționează deja ca un tot unitar din punct de vedere economic și imobiliar, Ciprian Ciucu trage un semnal de alarmă cu privire la dificultățile majore din comunele și orașele aflate la granița Bucureștiului.

”Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureştiului. Bucureştiul radiază dezvoltare în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă şi sperie gândul. Adică să iei Chiajna în Bucureşti, cu problemele fabuloase de acolo, Popeşti-Leordeni, Voluntariul. Dumnezeule mare!”, a declarat Ciprian Ciucu.

În locul unei fuziuni administrative totale, care ar transfera imediat în sarcina municipalității deficiențele din localități precum Chiajna, Popești-Leordeni sau Voluntari, primarul general propune un model de coordonare instituțională. Acesta consideră că administrația bucureșteană are nevoie de pârghii decizionale asupra dezvoltării din jurul orașului, fără a-și modifica însă limitele teritoriale actuale.

Primarul general crede că ”la nivel teoretic, Bucureştiul ar trebui să rămână aşa cum este în acest moment, dar să aibă un cuvânt de spus puternic în ceea ce se întâmplă în Ilfov”.

”Cum ar fi să fie un fel de capitală de judeţ Bucureştiul, ca un fel de Consiliu Judeţean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important şi să coordoneze ceea ce se întâmplă şi în Ilfov”, a adăugat primarul general.

Declarațiile edilului vin într-un moment în care tema reorganizării administrativ-teritoriale a României a fost readusă în dezbaterea publică, majoritatea formațiunilor politice recunoscând necesitatea unei reforme în acest domeniu.

În paralel cu discuțiile despre marile aglomerări urbane, autoritățile centrale fac deja primii pași pentru restructurarea administrației locale. Ministerul Dezvoltării a lansat recent în dezbatere publică un proiect legislativ care vizează comasarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale de mici dimensiuni, fiind vizate în mod direct localitățile cu o populație de sub 1.500 de locuitori.