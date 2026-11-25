Liderul suprem din Iran, ayatollahul Mojtaba Khamenei, care nu a avut nicio apariție publică de la desemnarea sa din luna martie, transformă creșterea demografică într-o ”prioritate strategică” a mandatului său. Într-un mesaj oficial transmis cu ocazia celei de-a patra ediții a galei Premiului Național al Întineririi Populației, acesta a solicitat oprirea declinului natalității și intervenția autorităților pentru a facilita căsătoriile în rândul tinerilor, un indicator care s-a prăbușit cu 50% în ultimii 15 ani, relatează agenția iraniană de presă Mehr și postul american CNN.

Situația demografică a țării s-a deteriorat dramatic în ultimele patru decenii. Dacă în urmă cu 40 de ani femeile din Iran aveau, în medie, între șase și șapte copii, în anul 2026 rata fecundității a coborât până la pragul de 1,34 de copii per femeie. Pentru a inversa această tendință, Mojtaba Khamenei a trasat direcții clare oficialilor politici, cerându-le să sprijine întemeierea familiilor tinere, să îmbunătățească starea de sănătate la nivel individual și să promoveze ”o cultură axată pe familie”, măsuri considerate esențiale pentru ca statul iranian să poată depăși ”o perioadă critică”.

În cadrul aceluiași discurs, liderul suprem și-a exprimat speranța ca ”patria sa mult iubită să traverseze fără probleme această strâmtoare periculoasă şi această etapă decisivă”. Potrivit viziunii sale, o regenerare a populației este absolut necesară atât în vederea ”creării şi promovării multor oportunităţi ştiinţifice, culturale, economice şi sociale”, cât și pentru a asigura securitatea națională în vederea unei ”respingeri şi eliminări a ameninţărilor şi relei-voinţe a inamicilor noştri”. De altfel, îngrijorarea sa nu este una nouă, ayatollahul lansând un avertisment similar privind prăbușirea numărului de căsătorii și de nașteri încă din luna mai, printr-o scrisoare publică.

Datele oficiale prezentate luna trecută de Marzieh Vahid Dastjerdi, fost ministru al Sănătății și Educației și actual secretar în cadrul Direcției Generale a Populației, confirmă amploarea crizei. Aceasta a subliniat scăderea abruptă a natalității, de la 6,7 copii pe femeie în anii '80 la nivelul actual de 1,34. Conform estimărilor prezentate de oficialul iranian, dacă trendul se menține, populația Iranului riscă să se diminueze cu două treimi în următorii 75 de ani, urmând să scadă de la 93 de milioane de locuitori în prezent la doar 31 de milioane.

Problema centrală identificată de autoritățile de la Teheran este reticența tinerilor față de căsătorie. ”Toate problemele noastre legate de populaţie sunt legate de căsătorie”, a declarat Marzieh Vahid Dastjerdi, în condițiile în care presa de stat semnalează că 18 milioane de iranieni ajunși la vârsta căsătoriei sunt încă celibatari. Statisticile organizației iraniene a stării civile arată că numărul căsătoriilor s-a redus cu peste 50% în intervalul 2011 - 2026. Principalele cauze ale acestui blocaj sunt de natură economică, respectiv inflația galopantă, scumpirea accelerată a locuințelor și rata ridicată a șomajului, factori care generează condiții precare de trai și împiedică tinerii să își planifice viitorul.

Pe lângă dificultățile economice actuale, actuala criză demografică își are rădăcinile și în deciziile politice luate de regimul de la Teheran în urmă cu patru decenii. În anii '80, autoritățile au implementat o campanie strictă de planificare familială pentru a preveni riscul suprapopulării, măsuri care au inclus distribuirea gratuită a contraceptivelor și eliminarea unor beneficii financiare destinate familiilor numeroase.

Deși fostul lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a sesizat efectele negative ale acestor măsuri și a anunțat o schimbare radicală de strategie în urmă cu zece ani, eforturile de redresare demografică continuă să întâmpine obstacole majore și nu au produs încă rezultatele așteptate.