„Femeie de serviciu” dispare din Clasificarea Ocupațiilor din România. Ministerul Muncii a avizat favorabil modificarea denumirii unei ocupații din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), în urma unei campanii care a strâns peste 7.000 de semnături. Noua formulare, „Lucrător în servicii de curățenie”, va putea fi utilizată de angajatori, iar modificarea privește peste 76.000 de contracte active, potrivit datelor din Registrul General de Evidență a Salariaților.

Ocupația înregistrată în Clasificarea Ocupațiilor din România cu codul COR 911201 va purta denumirea „Lucrător în servicii de curățenie”, în locul formulării „femeie de serviciu”. Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a emis un aviz favorabil pentru această modificare, care urmărește eliminarea referirii exclusive la femei din titulatura profesiei.

Potrivit informațiilor prezentate, angajatorii pot începe să utilizeze noua denumire înainte de publicarea modificării în Monitorul Oficial, inclusiv pentru actualizarea contractelor individuale de muncă.

Datele din Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES) arată că există peste 76.000 de contracte active pentru ocupația care poartă în prezent denumirea „femeie de serviciu”.

Modificarea codului COR 911201 permite înlocuirea acestei titulaturi cu una care poate fi folosită atât pentru femeile, cât și pentru bărbații care lucrează în domeniul curățeniei.

Angajatorii vor putea actualiza denumirea ocupației în documentele de muncă, iar contractele nou încheiate vor putea utiliza formularea „Lucrător în servicii de curățenie”.

Schimbarea privește titulatura oficială a ocupației și nu presupune, potrivit informațiilor prezentate, modificarea atribuțiilor profesionale ale angajaților.

Inițiativa de schimbare a titulaturii a pornit în cadrul campaniei „Curățenia nu are gen”, organizată de Vileda România, distribuită de Interstar Chim, în parteneriat cu Asociația ANAIS și cu sprijinul Ogilvy România și WPP Media.

Campania a urmărit eliminarea asocierii exclusive dintre activitățile de curățenie și femei, pornind de la denumirea utilizată în documentele oficiale.

Organizatorii au atras atenția asupra modului în care formularea unei ocupații poate contribui la menținerea unor stereotipuri privind persoanele care desfășoară anumite activități profesionale.

În cadrul inițiativei au fost prezentate și experiențele unor femei și bărbați care lucrează în domeniul curățeniei.

Demersul a inclus o petiție publicată pe platforma Asociației ANAIS, care a adunat peste 7.000 de semnături.

Campania a fost promovată și în mediul online, cu participarea unor influenceri, personalități publice și angajați din domeniul curățeniei. Una dintre acțiunile simbolice a constat în ștergerea vechii denumiri cu un burete Vileda și înlocuirea acesteia cu formularea propusă pentru Clasificarea Ocupațiilor din România.

Carmen Nemeș, președinta Asociației ANAIS, a declarat că modificarea reprezintă rezultatul mobilizării persoanelor care au susținut petiția și au cerut eliminarea formulării considerate discriminatorii.

„Limbajul oficial construiește mentalități. Decenii la rând, denumirea «femeie de serviciu» a întărit ideea că munca de curățenie este responsabilitatea femeilor, o muncă prea puțin apreciată și adesea slab plătită. Schimbarea denumirii în «Lucrător în servicii de curățenie» elimină o etichetă care întreține stereotipurile și inegalitățile dintre femei și bărbați. Demnitatea oamenilor care fac această muncă a existat întotdeauna; era timpul ca și limbajul oficial să o respecte. Le mulțumim celor peste 7.000 de persoane care s-au mobilizat și au semnat petiția pe site-ul Asociației ANAIS. Vocea lor a contat”, a declarat Carmen Nemeș, președinta Asociației ANAIS.