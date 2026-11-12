Peste 11,5 milioane de aplicări venite din partea a 523.000 de candidați au fost înregistrate în primele 10 luni ale anului pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

Aproape 6 milioane de aplicări au venit din partea candidaților din generația Z (14 – 29 de ani), cu 34,8% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ei au trimis 51,5% din totalul aplicărilor, într-un an în care a crescut atât numărul tinerilor care își caută un loc de muncă pe platformă, cât și media aplicărilor pentru fiecare candidat activ.

„Din punctul de vedere al conturilor unice active, generația Z reprezintă 52,3% din total, millennialii (30 – 45 de ani) 34,6%, generația X (46 – 61 de ani) 12,8%, iar baby boomers (62+) 0,4%. Față de primele 10 luni din 2025, numărul candidaților activi din generația Z a crescut cu 14,9%. Avansul aplicărilor este însă de peste două ori mai mare, ceea ce arată că a crescut și intensitatea cu care tinerii își caută un loc de muncă”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Media a ajuns la 21,8 aplicări pentru fiecare candidat, față de 18,6 aplicări, câte erau înregistrate anul trecut. Retailul, serviciile și sectorul financiar-bancar atrag cele mai multe aplicări din partea lor, în timp ce, pentru generațiile din segmente superioare de vârstă, construcțiile, producția și transporturile ocupă poziții mai importante în clasament.

„Chiar dacă generația Z conduce la volumul total, millennialii au cea mai mare medie de aplicări / candidat: 23,2% în primele 10 luni ale anului. Media scade la 20,5 în cazul generației X și la 20 pentru baby boomers. Diferențele sunt relativ mici, ceea ce arată că distanța mare dintre generații la numărul total de aplicări vine în principal din numărul celor care sunt activi pe platfornă”, explică Bogdan Badea.

Milennialii au trimis aproximativ 4,2 milioane de aplicări, cu 14,6% mai multe decât în perioada similară din 2025, în timp ce numărul candidaților activi a crescut cu 3,3%. Pentru generația X, aplicările au avansat cu 12,5%, până la aproape 1,4 milioane, iar numărul candidaților cu 5,9%.

În cazul baby boomers, evoluția este descendentă: aproape 39.400 de aplicări, cu 11,2% mai puține decât anul trecut, și o scădere de 10,2% a numărului de candidați activi. Datele nu indică o revenire a acestei generații în căutarea de joburi pe platformă, deși cei care continuă să aplice au o intensitate a căutării apropiată de cea a generațiilor mai tinere.

Retailul este pe primul loc pentru generația Z, cu 39,4% din aplicările acesteia. Urmează serviciile, cu 14,6%, financiar-bancar, cu 12,8%, call-center / BPO, cu 12%, și turismul, cu 11,5%.

Pentru millennials, primele patru poziții rămân aceleași: retail, servicii, financiar-bancar, și call-center / BPO. Construcțiile intră însă pe locul al cincilea, cu 10,2% din numărul total de aplicări. Când vine vorba despre generația X, același domeniu urcă pe poziția a doua, atrăgând 14,1% din aplicări, după retail, în timp ce serviciile ocupă locul al treilea, urmate de producție și transport / logistică.

Baby boomers sunt singura generație pentru care construcțiile depășesc retailul: 28,6% din aplicări merg către acest domeniu, față de 26,6% către comerț. Clasamentul este completat de servicii, producție, și transport / logistică.

„Etapa de carieră poate explica o parte dintre aceste diferențe. Pentru un candidat care își caută primul job, contează să găsească un angajator într-un domeniu care nu cere un set foarte specific de competențe tehnice, cum ar fi retailul sau serviciile. Pentru cineva care a acumulat deja experiență într-o meserie, următorul pas poate fi tot într-un domeniu în care își poate folosi calificarea. Așa se explică interesul mai pronunțat al generațiilor mai în vârstă pentru construcții, producție sau transporturi”, detaliază Bogdan Badea.

Diferențele apar și în clasamentul denumirilor de poziții din anunțurile la care au aplicat candidații. Pentru generația Z, primele cinci sunt reprezentant de vânzări, asistent manager, agent de vânzări, barista și consilier de vânzări. Millennials aplică preponderent pentru poziții de reprezentant de vânzări, agent de vânzări, asistent manager, reprezentant medical și area sales manager. În cazul generației X, topul este format din reprezentant de vânzări, agent de vânzări, contabil, asistent manager și area sales manager.

Pentru baby boomers, clasamentul este diferit: contabil, șofer, contabil senior, inginer constructor și consilier juridic. Prezența acestor profesii arată și diversitatea candidaților din segmentul cel mai vârstnic, în care se regăsesc atât specialiști cu studii superioare, cât și candidați cu meserii tehnice.

În ceea ce privește modul de lucru preferat, millennials au cea mai mare pondere a aplicărilor pentru joburile remote, de 9,39%, urmați îndeaproape de generația Z, cu 9,12%. Pentru generația X, proporția este de 4,20%, iar pentru baby boomers de 3,84%.

În acest moment, peste 16.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și 8.000 pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs România și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid, fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.