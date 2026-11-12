Uniunea Studenților din România (UNI) organizează, pe 13 și 14 noiembrie 2026, prima ediție a UNIJobs, un târg de cariere care aduce în același loc angajatori din mediul privat, organizații nonguvernamentale și instituții publice.

Evenimentul are loc la deGalben, Hubul cultural al Sectorului 1 (Piața Amzei nr. 13, București), între orele 12:00 și 18:00, sub patronajul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și al Ministerului Culturii. Participarea este gratuită și deschisă studenților și tinerilor absolvenți din orice domeniu de studiu.

UNIJobs pornește de la una dintre cele mai mari dificultăți ale tinerilor aflați la început de drum: trecerea de la educație la un loc de muncă. Potrivit Eurostat, în 2025 doar 72,7% dintre absolvenții români cu vârste între 20 și 34 de ani aveau un loc de muncă, față de media europeană de 83%, cea mai mică rată de ocupare a absolvenților din Uniunea Europeană.

Timp de două zile, participanții pot discuta direct cu reprezentanții organizațiilor prezente, pot descoperi oportunități de internship, traineeship și angajare și pot afla ce competențe și experiențe le sunt necesare pentru diferite poziții. În plus, tinerii își pot încărca CV-ul printr-un formular dedicat, iar UNI îl transmite, cu acordul lor, expozanților interesați, astfel încât o singură înscriere să ajungă la mai mulți angajatori.

La această ediție participă 32 de expozanți din domenii variate, de la IT&C, financiar-bancar, energie și consultanță până la educație, turism, comunicare și sectorul public.

Din mediul privat: undelucram.ro, BCR, UniCredit, Oriflame, P&G, IBM, E.ON, PPC, Horváth & Partners, Stratulat Albulescu Attorneys at Law, BestJobs, Edmundo, USTravel, Paralela 45, Carpatica Feroviar, Mercury 360, Diverzum, CV30 și ISIC.

Din societatea civilă: Teach for Romania, Junior Achievement România, Erasmus Student Network (ESN), Tineri pentru Tineri, BlueSpace Robotics și Federația Română de Șah.

Din sectorul public: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratul General al Poliției Române, Carfil, precum și centrele de consiliere și orientare în carieră ale Academiei de Studii Economice din București și Universității din București.

La eveniment vor fi prezenți și reprezentanți ai Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și ai Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în contextul dialogului dintre instituțiile publice, mediul privat și generația tânără. Deschiderea oficială are loc vineri, 13 noiembrie, la ora 12:00, iar reprezentanții presei sunt invitați să participe.

Pe lângă întâlnirea cu angajatorii, UNIJobs include opt workshopuri susținute de expozanți, pe teme precum orientarea în carieră după facultate, antreprenoriatul, folosirea inteligenței artificiale în învățare și în recrutare, brandingul personal, mobilitățile Erasmus+ și educația financiară.

13:00-14:00, Edmundo: Ce urmează după facultate? Master, job sau ambele?

14:00-15:00, Junior Achievement România: De la student la fondator: Viitorul tău în propriile mâini

15:30-17:00, Teach for Romania: AI: din motor de căutare, în partener de învățare

17:00-18:00, BestJobs: Bestie, agentul AI de recrutare

12:00-13:00, P&G: How Brands Are Built: Personal Branding

13:00-14:00, Erasmus Student Network: Erasmus+ dincolo de o mobilitate de studiu

14:30-15:30, Oriflame: Money Talks

15:30-17:00, BCR: Școala de Cariere

Înscrierile la workshopuri se fac la adresa: https://ereper.ro/eveniment/unijobs-workshopuri

UNIJobs este organizat ca proiect-pilot în cadrul UniFEST, festivalul-fanion al Uniunii Studenților din România, care de peste 24 de ani oferă studenților acces gratuit la activități culturale, educaționale și sportive, precum și la campanii de informare și conștientizare. Prin acest târg, UNI își propune să creeze o legătură mai directă între pregătirea academică și oportunitățile de pe piața muncii.

Website: https://jobs.uniunea-studentilor.ro

Înscrieri la târg: https://ereper.ro/eveniment/unijobs

Înscrieri la workshopuri: https://ereper.ro/eveniment/unijobs-workshopuri

Instagram: https://www.instagram.com/unijobs.studentie

TikTok: https://www.tiktok.com/@unijobs.studentie

Uniunea Studenților din România (UNI) este o federație care reunește peste 120 de organizații studențești din 18 centre universitare și reprezintă interesele a peste 450.000 de studenți la nivel național. Federația își desfășoară activitatea în 10 domenii de interes: educație, politici de tineret, dimensiunea socială, angajabilitatea tinerilor, antreprenoriat, creativitate și inovare, voluntariat, cultură, sportul universitar și educație pentru sănătate.

UNI este membră a Grupului Național de Lucru în cadrul Dialogului Uniunii Europene cu Tinerii, invitat permanent la Comisia de Dialog Social și la Comisia de Tineret și Sport din cadrul Parlamentului României și membru fondator al organizației Studenți Români în Alianță.

Mai multe informații: www.uniunea-studentilor.ro